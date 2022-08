Rareș Bogdan face afirmații dure la adresa politicienilor din România: ”Clasa politică din România are o problemă majoră cu cititul cărților”

Jurnalistul de televiziune, Rareș Bogdan (47 de ani), ”dă de pământ” cu colegii săi din Parlament. Europarlamentarul a atacat dur clasa politică din România și este de părere că aceasta nu este deloc educată.

Invitat în cadrul podcastului ”La Mijloc”, Rareș Bogdan a umilit întreaga clasă politică din România, după ce a susținut cu tărie faptul că oamenii care fac parte din Parlament nu au cultură generală. Mai exact, europarlamentarul i-a atacat pe politicieni și a făcut publică informația referitoare la faptul că ei au citit doar cărțile din copilărie și s-au oprit acolo.

”Din păcate, cred că marea problemă a României din clasa politică are o problemă majoră cu cititul cărților. Ei nu înțeleg că nu te poți opri la ”Trei iezi cucuieți”, nu te poți opri la ”Cireșarii”. Dacă nu înțeleg că trebuie să meargă mai departe de asta, nu o să ajungem la nimic”, a mărturisit Rareș Bogdan, în timpul podcastului.

Rareș Bogdan: ”Am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică”

Mai mult, jurnalistul a scos în evidență faptul că el este un om bogat și că așa a și intrat în politică. De asemenea, Rareș Bogdan a subliniat și faptul că este un om cinstit.

”În 31 de ani s-a continuat cu butada proastă: ”sărac și cinstit”. Nu există așa ceva. Trebuie să fie ”bogat și cinstit”. Aia este ideea pe care trebuie să mergem.

Eu am spus atunci când am intrat în politică, am șocat în unele emisiuni când am spus: ”Domne, eu nu sunt sărac, sunt destul de bogat”. Dumnezeu mi-a dat destul de mult. Eu vreau să fiu bogat și cinstit. Și am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică.

Ce faci? Vii în politică ca să îți faci universitatea, doctoratul, să îți faci a doua facultate? Nu! Vii în politică cu școala făcută la zi, cu diplomele toate luate, cu bibliotecile din spate citite și cu niște bani în buzunar și în conturi”, a mai precizat Rareș Bogdan în podcastul ”La Mijloc”, realizat de Codin Maticiuc, alături de Anghel Damian.



