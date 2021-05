Răsturnare de situație! Ce a spus Războinicul Sorin Pușcașu despre cererea în căsătorie făcută la întoarcerea în țară. „Nu am cerut-o…”

Sorin Pușcașu a părăsit competiția Survivor România, iar sâmbăta trecută s-a întors acasă. Acesta a fost așteptat la aeroport de fani, familie și de iubita sa. Imediat ce a coborât din avion, Războinicul a fost protagonistul unui moment emoționant, cerând-o în căsătorie pe iubita lui.

La doar câteva zile după ce a pus mare întrebare, Sorin a revenit cu unele precizări despre momentul emoționant. Acesta a ținut să sublinieze că în fapt nu și-a ceru iubita în căsătorie, ci a întrebat-o dacă vrea să fie mama copiilor lui. Este drept că întrebarea adresată de Sorin a fost: „Vreau să te întreb dacă vrei să fii mama copiilor mei?”, însă toată lumea a presupus că este vorba despre o cerere în căsătorie. (CITEȘTE ȘI: CERERE ÎN CĂSĂTORIE LA SURVIVOR ROMÂNIA! SORIN PUȘCAȘU A PUS ÎNTREBAREA CEA MARE CHIAR PE AEROPORT)

„Acel inel pe care i l-am dat Laurei era într-adevăr o scoică, o formă de scoică cumva, cred eu, foarte rară, în formă de inel. Pe lângă asta a fost pus într-o scoică închisă bine, o scoica la fel găsită pe plaja din Dominicană. Nu am cerut-o în căsătorie, am cerut-o doar să fie mama copiilor mei și a acceptat și mă bucur foarte mult”, a spus Sorin Pușcașu.

Sorin Pușcașu, primele declarații după eliminarea din competiție

Sorin Pușcașu a părăsit Survivor România din cauza unor probleme medicale și s-a declarat extrem de mulțumit de parcursul să în competiție. La întoarcerea în țară, acesta a fost bucuros să vadă că are mulți susținători și s-a bucurat de faptul că oamenii i-au înțeles comportamentul și tot ce a vrut să facă în cadrul show-ului. (VEZI ȘI: JADOR, AFIRMAȚII INCREDIBILE LA ADRESA LUI CULIȚĂ STERP: „ESTE ȘEFUL DE LA SURVIVOR. A FURAT CEL MAI MULT”. CE ZICE DESPRE ZANNI)

„Vreau să vă vorbesc puțin despre ziua de ieri, am rămas surprins, mi se face pielea de găină și acum. Cum am aterizat în Franța,am avut o escală în Franța, în Paris… și acolo era o fată Cristina, care lucrează cumva la securitate, nu știu exact… eram cu masca pe față, se uita foarte atent așa la mine, zâmbind și mi-a zis: Sorin…mi-a zis: Te-am susținut foarte mult, te iubesc. M-a luat în brațe, aia a fost prima senzație a mea după această competiție și am simțit atâta iubire.

Când am ajuns în România mea dragă și am văzut ce susținere am, familia, prietenii și susținători de-ai mei la aeroport… sunt foarte entuziasmat! Vreau să va mulțumesc din suflet pentru absolut tot. Trebuie să va mărturisesc foarte multe chestii care s-au întâmplat acolo, în Dominicană și aici. Eu nu m-am considerat și nu mă voi considera niciodată o vedetă și susținătorii mei simt chestia asta pentru că mi-am dat din timpul meu, așa cum ei și-au dat din timpul și din banii lor să mă susțină, să le răspund tuturor”, a mai spus Sorin Pușcașu.