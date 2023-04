Răsturnare de situație! Familia lui Alexandru, tânărul accidentat mortal de Monica Odagiu reacţionează: „Nu s-a sinucis”

Duminică, 9 aprilie, Monica Odagiu a fost protagonista unui accident rutier teribil. Actrița a accidentat mortal un bărbat de 33 de ani. În acest caz, oamenii legii i-au în considerare mai multe ipoteze, iar una dintre ele este că bărbatul a încercat să se sinucidă aruncându-se sub roțile mașinii, lucru declarat și de către Monica Odagiu. Însă, acum lucrurile se schimbă, familia victimei declarând că nu a fost vorba sub nicio formă de o sinucidere.

În data de 9 aprilie, Monica Odagiu a accidentat mortal un bărbat în vârsta de 33 de ani. Deși actrița a dat imediat alarma și cadrele medicale au ajuns la fața locului, din păcate pentru Alex, victima, nu s-a mai putut face nimic. Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum bărbatul cade în fața mașinii Monicăi Odagiu, așa că una dintre ipoteze a fost aceea că Alex a încercat să se sinucidă. Același lucru l-a presupus și actrița, având în vedere circumstanțele evenimentului.

Însă, ipoteza sinuciderii a fost infirmată de familia bărbatului. Verișorul lui Alex a declarat că acesta nu intenționa să se sinucidă, ci doar se simțea foarte rău, lucru ce l-a făcut să se dezechilibreze și să cadă în fața mașinii. Cu o seară înainte, bărbatul consumase băuturi alcoolice și nu se simțea prea bine. Îi era rău, a încercat să se ridice, însă s-a prăbușit pe stradă.

De asemenea, verișorul lui Alex a mai declarat că tot ce s-a întâmplat a fost un tragic accident și nimeni din familia bărbatului nu o consideră vinovată pe Monica Odagiu.

„În primul rând nu s-a sinucis pentru că nu avea de ce. Pur și simplu s-a dezechilibrat, cum apare și pe filmare. A căzut în fața mașinii. Sâmbătă spre duminică el a ieșit cu niște prieteni. Au consumat alcool, s-au distrat până dimineață.

El la ora 14:00 intra la muncă. Nu cum vorbește lumea că era drogat și beat. Alex a fost un băiat cuminte, ascultător, respectuos, nu a făcut probleme la nimeni.

Ceea ce s-a întâmplat este foarte dureros pentru noi, pentru familia lui, pentru părinții lui.

A plecat la muncă, dacă el toată noaptea a consumat alcool, vă dați seama, îi era rău. Era foarte amețit, nu era ok. A încercat să se ridice și să-și continue drumul, dar nu să se sinucidă. Monica Odagiu nu are nicio vină”, a declarat Dan, vărul lui Alex.

Monica Odagiu, marcată de cele întâmplate

Monica Odagiu a fost zguduită de cele întâmplate. Accidentul și deznodământul tragic au marcat-o pe tânăra de 26 de ani. După eveniment, actrița a făcut o postare publică în care a explicat tot ce s-a întâmplat și a declarat că este traumatizată. Sora Anei Odagiu încearcă acum să își revin și așteaptă ca autoritățile să deslușească tot ce s-a întâmplat.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment.

Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se vor ocupa de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit”, a fost mesajul transmis de Monica Odagiu, după accident.

