Majoritatea spectacolelor în care Monica Odagiu urma să fie protagonistă, în luna aprilie a acestui an, au fost anulate! În unele piese de teatru actrița va fi înlocuită, iar totul vine după ce, în Duminica Floriilor, un bărbat a apărut, din senin, în fața mașinii ei, urmând decesul acestuia. Acum, Monica își va pune viața profesională pe pauză pentru o perioadă, iar CANCAN.RO are toate detaliile exclusive! + Ce spune Aurelian Temișan despre revenirea Monicăi Odagiu pe scenă

Duminică, 9 aprilie 2023, viața Monicăi Odagiu s-a schimbat la 180 de grade, după ce un tânăr de 33 de ani s-ar fi aruncat în fața mașinii sale. Oricât ar fi încercat să evite tragedia, bărbatul a intrat sub roțile autoturismului și nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Monica Odagiu, înlocuită în anumite piese de teatru

Așa cum cel mai probabil era de așteptat, actrița va avea nevoie de o mică pauză în cariera profesională și nu numai. În acest sens, conform surselor CANCAN.RO, spectacolele în care comedia „Te despart de nu te vezi” urma să fie susținută, în luna aprilie a acestui an, în Alba Iulia, Târgu Jiu, Oltenița, Brașov, Oradea, Baia Mare, Bistrița și Târgu Mureș, au fost anulate. Mai mult decât atât, Monica va fi înlocuită în restul pieselor de teatru, cu toate că trebuie să susțină un turneu alături de Paul Ipate, Adi Nartea, Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Alexandru Nagy, Cosmin Vijeu, Eduard Adam, Daniel Hara, Silviu Mircescu, Lari Giorgescu și Adina Maria Stoica.

În acest context, Aurelian Temișan a făcut o declarație exclusivă pentru CANCAN.RO, în care a menționat că decizia de a se întoarce pe scenă îi aparține Monicăi Odagiu, iar Monica Davidescu este cea care va hotărî dacă se vor face schimbări în programul de la Teatrul Național București.

„Ce pot să spun mai mult decât că spectacolul de la Național, O noapte furtunoasă, este încă acolo, pe site la TNB. Lumea și-a luat bilete… NU depinde de mine. Monica Davidescu decide dacă se va face vreo schimbare în program, iar Monica Odagiu va decide, când se va decide, daca va vrea să joace mai departe acolo. Ea, Monica Odagiu, din păcate trebuie să facă față presiunii imense pe care o are acum, dar și unor comentarii răutăcioase din partea unora în legătură cu acea nenorocire unde știm că nu ea a fost de vină. Decizia le aparține, practic, Monicilor”, a spus Aurelian Temișan, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Și-a spus durerea pe rețelele de socializare

La nici 24 de ore de la tragedie, luni, Monica Odagiu a oferit prima reacție, pe pagina sa de Instagram, în legătură cu accidentul în care a fost implicată. Acolo a încearcă să-și descrie stările și drama prin care trece și a ținut să clarifice zvonurile despre cum că ar fi vrut să ascundă anumite detalii despre evenimentul nefericit. Totodată, aceasta a mărturisit că toate gândurile îi sunt îndreptate către familia tânărului decedat.

„Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupă de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate, eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face în acele secunde. Vă rog să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot trece peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul”, se arată în mesajul Monicăi Odagiu, postat pe rețelele de socializare.

