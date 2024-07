Răsturnare de situație în cazul accidentului din Pantelimon, în care a murit un băiețel de 9 ani! Cine se afla la volan, de fapt

Noi detalii în cazul accidentului din Pantelimon! Incidentul tragic de duminică, 29 iulie, pe Șoseaua Gării Cățelu, în parcarea Parcului Pantelimon din București, a stârnit acum controverse suplimentare. Un adolescent de 17 ani, care s-a aflat la volanul unei mașini împrumutate de la prietenul său, a lovit mortal doi frați – un băiat de 9 ani și sora sa de 7 ani, care se plimbau cu trotineta. Băiatul a decedat pe loc, iar fetița a fost transportată în stare gravă la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

În urma accidentului, atât adolescentul, cât și prietenul său au fugit de la locul faptei, dar s-au predat poliției câteva ore mai târziu. Însă, cazul a căpătat o nouă turnură după ce bunicul victimelor a declarat că, de fapt, tânărul de 19 ani era la volan în momentul impactului, și nu minorul de 17 ani, așa cum a fost inițial spus.

Citește și: CE A PUTUT SPUNE TATĂL ȘOFERULUI MINOR CARE A CAUZAT ACCIDENTUL DIN PANTELIMON: „ESTE UN PUȘTI DE 16 ANI ȘI JUMĂTATE. S-A URCAT LA VOLAN SĂ SE…”

Băiatul de 17 ani nu a fost la volanul mașinii?

Conform primelor informații din anchetă, se pare că minorul implicat în accidentul tragic de duminică, 29 iulie, conducea cu o viteză estimată între 30 și 40 km/h. După ce a lovit mortal doi frați care se plimbau cu trotineta, adolescentul și prietenul său au părăsit locul accidentului, dar s-au predat poliției câteva ore mai târziu.

Tânărul de 17 ani a fost audiat timp de mai multe ore la Sediul Brigăzii Rutiere din București și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta se confruntă cu acuzații de părăsire a locului accidentului, distrugerea probelor, conducerea unui vehicul fără permis, vătămare din culpă și ucidere din culpă.

Cu toate acestea, cazul a fost complicat de o filmare pe care bunicul victimelor spune că a văzut-o, care sugerează că de fapt tânărul de 19 ani, nu minorul de 17 ani, era la volan în momentul accidentului.

„Băiatul are pe filmare când cel cu tricou alb, cel de 19 ani era la volan. Acela era la volan, băiatul de 19 ani. Este crimă! Și mai mult de atâta, ai distrus viața a doi copii, la familie, e groaznic. Eu nu am cuvinte, nu am cuvinte! Mergea totul perfect în familia noastră!”, a spus bunicul victimelor conform Antena3.

Tatăl adolescentului de 17 ani care a omorât un băiețel de 9 ani și rănit grav o fetiță de 7 ani a ieșit public și a oferit prima reacție. Bărbatul a mărturisit că regretă faptele în care a fost implicat fiul său, exprimându-și tristețea față de părinții celor doi frați.

„Este un puști de 16 ani și jumătate. S-a urcat la volan să se plimbe. Dumneavoastră nu ați fost începător? Este un copil. Îmi pare mie rău, îmi pare mie rău pentru treaba asta, să știți. Este un copil… Ne pare rău, nu am vrut să se întâmple treaba asta. Dumneavoastră aveți copii? Dacă copilul dumneavoastră face ceva ce nu doriți vă pare bine, ca să îmi pară și mie bine? Îmi pare rău pentru telespectatori, sa știți că suntem oameni din cartier, nu am vrut să se întâmple treaba aceasta. Nu știu dacă vouă vă pare bine sau dacă aveți copii”, a spus tatăl băiatului de 17 ani, potrivit realitatea.net.

Citește și: MEDICII, VEȘTI CUMPLITE PENTRU FETIȚA DE 7 ANI ACCIDENTATĂ ÎN PANTELIMON. VIAȚA EI SE SCHIMBĂ RADICAL