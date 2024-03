Răsturnare de situație în cazul bărbatului care amenința că se aruncă de la etajul 5 și cânta la chitară. Ce s-a întâmplat după 14 ore de negocieri cu serenade

Timp de 14 ore, bărbatul din Chiajna a ținut în șah autoritățile. Bărbatul intrase a pătruns, ieri, în apartamentul fostei sale iubite, apoi a amenințat că se aruncă de la etajul 5. În cele 14 ore, ocazional, bărbatul ieșea pe balcon să cânte la chitară, susținând că ar fi fost înșelat. După mai bine de jumătate de zi, mascații au intervenit. Vezi mai jos informațiile.

În urmă cu o zi, o comunitate întreagă și autoritățile au fost puse pe jar de un bărbat în vârstă de 39 de ani care a amenințat că se aruncă de la etajul 5 dintr-un bloc din Chiajna. Bărbatul intrase în clădire, pretinzând că este curier. A mers la apartamentul fostei sale iubite, o tânără de 23 de ani, ar fi agresat-o fizic, apoi s-a baricadat în locuință. Ocazional, ieșea pe balcon să își cânte amarul la chitară. Susține că ar fi fost înșelat.

La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, dar și negociatori pentru a aplana situația și pentru a-l convinge pe bărbat să nu se arunce de la etaj. Timp de 14 ore, autoritățile au fost ținute în șah de bărbatul amorezat care susține că ar fi fost înșelat de fosta parteneră. După mai bine de jumătate de zi, au intervenit mascații. După ce autoritățile au realizat că bărbatul nu are în gând să se arunce de la etajul 5, ci doar să atragă atenția asupra situației amoroase, mascații au coborât în rapel și l-au imobilizat.

Înainte ca bărbatul din Chiajna să fie dus la audieri, a dorit să rostească propria versiune despre cele întâmplate. Bărbatul nu ar putea să treacă peste faptul că fosta sa parteneră și-ar fi refăcut viața sentimentală. El susține că ar fi fost înșelat și că ordinul de protecție emis pe numele său ar fi fost, de fapt, un mod prin care femeia ar fi dorit „să schimbe relația”. Totodată, bărbatul a mărturisit faptul că a lovit-o pe tânăra de 23 de ani și susține, în același timp, că o iubește. A spus și motivul pentru care nu a vrut să părăsească locuința.

„Nu am părăsit apartamentul, pentru că am vrut să lămuresc întâi speța. Ea (n.r. fosta sa iubită) obținuse un ordin de protecție pentru că voia să schimbe relația. Ordinul l-a obținut foarte simplu, așa cum se obține un ordin de protecție în ziua de azi. Este adevărat. Am lovit-o după ce dânsa a strigat «Nu mai da, nu mai da!» fără ca eu să-i fac nimic. Mai mult decât atât, o iubesc”, a spus bărbatul, potrivit Antena 3 CNN.