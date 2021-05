Răsturnare de situație în cazul morții Mariei Macsim Nicoară. Sora artistei acuză: „Au încercat să mă mintă de la început”

Sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, Elena, este de părere că accidentul artistei, care i-a adus până la urmă decesul, nu a fost o simplă întâmplare.

Artista din Iași s-a stins din viață în decembrie, la două luni după a căzut pe scările de marmură a casei în care locuia împreună cu soțul ei, Codrin Nicoară.

Elena spune că Codrin Constantin Nicoară și mama lui sunt direct responsabili de decesul artistei. Femeia nu înțelege de ce familia a anunțat salvarea abia după 8 ore la presupusul accident casnic, mai ales că starea sa era atât de gravă.

Ce o neliniște pe Elena

Ea susține că soacra artistei era foarte liniștită și i-a spus că s-a dus la spital pentru o serie de investigații, însă în realitate artista se zbătea între viață și moarte cu lovituri craniene.

„Mi s-a spus că a căzut pe scări și că e internată. (…) Mi-am dat seama că ei au încercat să mă mintă de la început. Au minimalizat starea în care au adus-o pe sora mea.

Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva”, a spus sora Mariei Macsim Nicoară la Antena 1.

Se știa că mariajul scărțâie

Mai mult, Elena a povestit că Maria îi spusese despre problemele pe care le avea în căsnicie, de mai mult timp.

„De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon (n.r în trecut) că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație.”, au fost câteva dintre cuvinte spuse de sora mezzospranei Maria Macsim Nicoară.

Multe dintre detaliile accidentului din casă au fost șterse, iar dacă la început soțul fusese acuzat de moartea artistei, în prezent el e cercetat doar pentru neglijența faptului că nu a anunțat salvarea mai devreme.

Accidentul bizar al Mariei Macsim Nicoară

Maria Macsim Nicoară a fost găsită de soțul ei sâmbătă, 9 mai, la ora 23:00, și a fost așezată pe un pat. Ulterior, spre dimineață, pianistul a realizat că soția sa se află în stare critică și a cerut sfatul mamei sale.

Aceasta a plecat din apartamentul în care locuiește în zona centrală a Iașului spre vila celor doi soți din Aroneanu. Asta se întâmpla spre dimineață. Ulterior, la ora 7.10, Viorica Nicoară, soacra mezzosopranei, sună la numărul unic de urgențe 112 și cere ajutor spunând că nora sa a suferit un accident casnic și este inconștientă.

Luând în considerare toate aceste aspecte, rezultă că mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a stat aproximativ opt ore în agonie.

