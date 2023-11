Răzvan Botezatu, implicat într-un grav accident rutier! Mașina în care se afla a fost făcută praf: „Nu am știut ce se întâmplă”

Răzvan Botezatu a trecut prin momente de panică îngrozitoare. Aflat în Germania, acesta a fost implicat într-un grav accident rutier. Mașina în care se afla tânărul a fost făcută praf. Care este starea de sănătate a influencer-ului?

După ce s-a retras de pe micile ecrane, Răzvan Botezatu a devenit foarte activ în mediul online și a pus pe picioare propria afacere. Acesta și-a deschis un magazin second-hand în Eforie și oferă clienților lui produse de calitate. Tocmai pentru asta, tânărul plecase în Germania, de unde trebuia să ia mai multă marfă. Însă, drumul i-a fost întrerupt de teribilul accident.

(CITEȘTE ȘI: RĂZVAN BOTEZATU S-A ÎMBOLNĂVIT, DUPĂ CE S-A ÎNTORS DE LA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI!: „IDEEA ESTE CĂ M-A ÎNNEBUNIT…”)

Răzvan Botezatu obișnuiește să își țină fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lui și la fel a făcut și de această dată. După ce a tras o sperietură pe cinste, acesta le-a povestit fanilor din mediul online ce s-a întâmplat.

Se pare că în momentul impactului, tânărul se îndrepta către Frankfurt și se afla pe autostradă. Mașina în care influencerul era a fost lovită din plin de către un alt autoturism. Se pare că pentru a evita un alt accident, șoferul a tras de volan și a intrat în mașina condusă de Răzvan Botezatu.

„Doamne, am făcut un mega accident aseară. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. La ce sperietură a fost, la ce bușitură a fost, m-a zdruncinat din toate încheieturile… Când s-a oprit mașina, am ieșit să văd dacă mai pot să mai merg. Am stat foarte multe ore, a fost groaznic.

Am venit în Frankfurt pentru că am puțină treabă și trebuie să vorbesc cu cineva pentru că vreau să aduc ceva la magazin. Mergeam frumos pe autostradă ca să ajung la locație, acolo unde mi-am luat cazare. Dintr-o dată, a intrat unul în mine. Au fost câteva secunde în care nu am știut ce se întâmplă. A tras șoferul de volan, ca să nu intre în mașina din față, a lovit-o pe lateral, ușa mea a rămas blocată, nu mai puteam să o deschid, am ieșit pe partea cealaltă.

M-am speriat, am zis să nu explodeze mașina. A fost groaznic, scaunul meu s-a rupt de la impact. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine.”, le-a mărturisit Răzvan Botezatu fanilor din mediul online.