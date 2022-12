Răzvan Botezatu s-a îmbolnăvit, după ce s-a întors de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: „Ideea este că m-a înnebunit…”

Răzvan Botezatu a acceptat provocarea de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, iar timp de o lună de zile s-a luptat cu cele mai mari temeri ale sale. Fostul prezentator TV a luptat din greu pentru a câştiga fiecare probă la care a participat, însă drumul lui s-a terminat destul de devreme în competiţie. După ce s-a întors din junglă, fostul concurent a făcut o serie de dezvăluiri pentru fani, mai exact, le-a povestit acestora cu ce probleme de sănătate se confruntă în prezent.

Pe parcursul competiţiei de la ProTV, Răzvan Botezatu a reuşit să slăbească mai bine de 10 kilograme, însă după ce s-a reîntors acasă s-a îngrăşat mai mult. Acum, fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” încearcă să dea jos kilogramele acumulate în utlima vreme, însă aceasta nu este singura lui problemă.

NU RATA: ”ÎN JUNGLĂ NU ȚI SE SCOALĂ!” CÂT DE MULT A SUFERIT RĂZVAN BOTEZATU LA SHOW-UL DE PE PRO TV, SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI?

Fostul prezentator TV se confruntă și cu probleme de sănătate, pe care le-a descoperit la câteva săptămâni după ce a părăsit show-ul din Dominicană.

Cu ce probleme se confruntă Răzvan Botezatu

În ceea ce priveşte starea sa de sănătate, Răzvan Botezatu a explicat că încă nu știe cu ce probleme se confruntă, însă există posibilitatea să se fi infectat cu o bacterie.

„De când am venit cred că am mâncat și mănânc în continuare de nu mai pot. M-am și îngrășat. De câteva zile am mai renunțat să mai mănânc așa mult.

Efectiv nu reușesc să slăbesc. Am mâncat de la jumări, șorici, dacă nu am cumpărat de peste tot și de nu am căutat brânză, sarmale, fripturi, cartofi. Dar nu că am mâncat de am rupt, dar am prins și o bacterie. Am avut probleme.(…) Încă nu se știe ce am, dar ideea este că m-a înnebunit. Am combinat tot felul de mâncăruri. Cred că e ceva acolo. Din cauza faptului că organismul meu s-a obișnuit cu două linguri de fasole și două linguri de orez, îți dai seama că a avut un șoc când a primit toate mâncărurile astea bune și toate vitaminele. Cred că ceva s-a întâmplat ceva, dar e o problemă de sănătate cu care mă confrunt în prezent.(…) Toată lumea mi-a zis că nu m-am îmbolnăvit acolo, cât am stat cu puțină mâncare, cu mizerie, și mă îmbolnăvesc acum, acasă. Acolo chiar a fost foarte greu cu mâncarea, dar ne-am detoxifiat. Nu aveam voie nici să fumăm, adică nu aveam nimic. A fost o cură de detoxifiere foarte bună. Acolo am reușit să slăbesc 10 kilograme, dar am pus 20 de când m-am întors acasă. Între timp am slăbit 3 kilograme, dar mai am de dat jos o grămadă.”, a declarat Răzvan Botezatu, pentru Ego.ro.