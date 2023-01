Răzvan Danciu, culisele conflictului cu Jorge! Ce nu s-a văzut pe micile ecrane: „Nu l-am atacat”

Experiența Survivior România a ajuns la final pentru Răzvan Danciu. Concurentul a fost eliminat din joc și s-a întors acasă. Tânărul a făcut câteva mărturisiri despre show-ul din Dominicană, dar și despre conflictul pe care l-a avut cu Jorge. Cu ce impresii a rămas Răzvan Danciu?

După mai bine de o lună petrecută în Dominicană, Răzvan Danciu s-a întors acasă. Acesta fost eliminat din competiție și a împărtăși acum primele impresii despre show-ul al cărui concurent a fost. Tânărul spune că experiența Survivor România l-a schimbat radical. S-a întors mult mai puternic, mai determinat și cu mai mult curaj.

Experiența din Dominicană o cataloghează că fiind una revelatoare, de care s-a bucurat din plin. Este încântat de tot parcursul pe care l-a avut și spune că va rămâne prieten cu mulți dintre concurenții show-ului, însă nu cu toți.

„Nu ştiu dacă vom rămâne prieteni, pentru că nu depinde doar de mine, dar cu siguranţă vom avea multe de povestit. Cu toată echipa Războinicilor şi probabil cu mulţi dintre Faimoşi. Iubesc toţi oamenii care fac parte din acest proiect. Abia aştept să văd ceea ce am făcut prin ochii telespectatorului, să mă analizez foarte bine, şi să îmi dau seama ce pot îmbunătăţi la mine.

Evident că mă voi uita în continuare la Survivor, deoarece, fără lipsă de modestie, îmi permit să spun că e cel mai puternic sezon de până acum. E plin de acel factor imprevizibil care ţine telespectatorii lipiţi de ecrane”, a spus Răzvan Danciu într-un interviu pentru click.ro.

Răzvan Danciu, despre conflictul cu Jorge

Răzvan Danciu a vorbit și despre cel mai tensionat moment al șederii sale în Dominicană. Acesta, alături de Jorge, a fost protagonistul unui conflict de proporții. Cei doi au avut o dispută aprinsă, iar Războinicul nu regretă nimic din cele întâmplate. Acesta este de părere că totul a pornit de la nimic și Jorge a exagerat cu mult întreaga situație.

Răzvan Danciu spune că tot ce a făcut este să își exprime părere și nu s-a gândit nici o secundă că vorbele sale o să fie interpretate altfel. Conflictul ar fi fost mai amplu decât s-a văzut, însă tânărul a extras doar părțile pozitive din el. A învățat cum să se apare, să își susțină punctul de vedere și să nu se lase călcat în picioare.

„Survivor m-a învăţat foarte multe lucruri, în special perioada petrecută în Exil. M-a învăţat să nu mai fiu atât de naiv, m-a învăţat ce înseamnă să fii un om de echipă, şi nu în ultimul rând m-a învăţat că trebuie mereu să îţi susţii punctul de vedere şi să te aperi, desigur fără a jigni pe alţii.

Nu consider că a fost o greşeală. În primul rând, nu consider că l-am atacat, ci pur şi simplu am relatat ceea ce credeam eu, anume că victoria Războinicilor a demoralizat echipa Faimoşilor. Nu cred că asta înseamnă să «înţepi».”, a mai spus Răzvan Danciu.

