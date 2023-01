Genial! Ce note a luat Răzvan Danciu, concurentul dat afară de la Survivor România? Mulţi s-au mirat când au văzut

Răzvan Danciu (20 de ani) rămâne unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2023. La doar 20 de ani a dat dovadă de mult curaj, și-a exprimat punctul de vedere, fără prea multă diplomație, însă puțini sunt cei care știu cine este și ce se află, de fapt, în spatele ”Războinicului”.

Răzvan Danciu este născut în localitatea Gălăuțaș-Pârău din județul Mureș și a acceptat să participe la Survivor România pentru a-și testa limitele, dar și pentru a-și activa instinctul de supraviețuitor.

Nu a trecut mult timp de când fostul ”războinic” a ieșit de pe băncile liceului. Răzvan este originar din localitatea Gălăuțaș-Pârău, județul Mureș, loc unde a absolvit și liceul. Liceu în care a făcut tot posibilul să nu treacă neobservat. Elev tocialar, așa cum s-a autointitulat la ”Survivor România”, Răzvan se mândrește cu o medie de 10 pe linie la examenul de Bacalaureat.

Totodată, tânărul a început o viață nouă atunci când s-a mutat la București. A fost admis la Școala Națională de Studii Politice și Administraive, la Facultatea de Relații Internaționale (SNSPA). Fiind pasionat de muzică, atunci când nu este prins cu studiile, Răzvan se întânește cu prietenii lui pentru a cânta.

Răzvan Danciu a fost eliminat de la Survivor România

Cu doar două zile în urmă, Răzvan Danciu a părăsit competiția ”Survivor România”. Miercuri a avut loc un nou consiliu de eliminare. Din tabăra ”Războinicilor” au fost propuși spre eliminare Codruța Began, Răzvan Danciu și Andrei Neagu. Cele mai puține voturi din partea telespectatorilor le-a primit Răzvan Danciu.

„Nu am niciun regret că plec, mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva, simt doar recunoștință și mlțumire pentru tot ce am trăit aici, pentru echipa asta minunată. Am cunoscut prietenia adevărată, am avut șansa să cunosc și să concurez alături de persoane faimoase. Sunt foarte recunoscător, sunt lacrimi de fericire“, a spus Răzvan Danciu, după ce a aflat că e eliminat din concurs.