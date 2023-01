S-au sărutat în faţa tuturor, la Survivor România? N-au mai ţinut cont de nimic, iar imaginile au apărut pe Pro TV

A fost sărbătoare în tabăra ”Războinicilor”. Jocul pentru recompensă de la Survivor România pare să fi scos la iveală noi ”idile”, iar bucuria pe care au trăit-o i-a făcut să se exteriorizeze mai mult decât era cazul.

Miercuri, 25 ianuarie 2023, s-a dus luptă grea pentru cea mai râvnită recompensă culinară de până acum. Concurenții s-au luptată până la ”sânge” pentru o porție de paste cu sos roșu, iar cei care au câștigat au fost ”Războinicii”.

Imagini de colecție de la Survivor România de pe Pro TV

Așa cum, cel mai probabil, era de așteptat, concurenții au simțit, pentru moment, că au ajuns în Rai. Gesturile dintre două concurente au vorbit de la sine, iar telespectatorii au avut parte de un adevărat show.

Ca în filmul ”Doamna și vagabondul” și Alexandra și Andreea Moromete au decis să împartă pastele, într-un mod mai romantic. Evident că cele două concurente au făcut spectacol în spatele micilor ecrane, dar și pe insula din Republica Dominicană. Modul de a-și arăta bucuria a fost interpretat de fani ca un posibil sărut, având în vedere apropierea dintre ele.

Tot miercuri a avut loc un nou consiliu de eliminare. Din tabăra ”Războinicilor” au fost propuși spre eliminare Codruța Began, Răzvan Danciu și Andrei Neagu. Cele mai puține voturi din partea telespectatorilor le-a primit Răzvan Danciu.

„Nu am niciun regret că plec, mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva, simt doar recunoștință și mlțumire pentru tot ce am trăit aici, pentru echipa asta minunată. Am cunoscut prietenia adevărată, am avut șansa să cunosc și să concurez alături de persoane faimoase. Sunt foarte recunoscător, sunt lacrimi de fericire“, a spus Răzvan Danciu, după ce a aflat că e eliminat din concurs.

