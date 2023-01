Idilă la Survivor 2023 de la Pro TV?! Ce au făcut Vica Blochina și Jorge singuri: „Te ador, îmi place mult de tine”

S-au certat, și-au aruncat cuvinte grele, dar furtuna nu ține mult. Vica Blochina și Jorge și-au aruncat vorbe dure unul altuia, dar, iată că lucrurile au luat o altă întorsătură. Fosta balerină și-a cerut scuze în fața cântărețului, iar cuvintele pe care le-a ales să i le spună au lăsat loc de interpretări.

Show-ul „Survivor România” scoate la suprafață cele mai dure laturi ale concurenților. Luptele care se dau în jungla din Republica Dominicană, dar și foamea pe care o îndură îi determină pe concurenți să nu mai țină cont de nimic, atunci când vine vorba de supraviețuire și de punctele pe care le aduc echipei din care fac parte. Chiar dacă, Vica și Jorge se înțelegeau bine la început, pe parcursul competiției lucrurile nu au mai arătat la fel. Ediția din 23 ianuarie 2023 a scos la iveală „nemulțumirile” concurenților, iar cei care ajuns să-și arunce vorbe grele au fost Vica și Jorge. Fosta balerină a susținut că artistul a încercat să-i strice imaginea, iar din acest motiv s-a supărat foarte tare pe el.

„Eu am așteptat ca Jorge să vină să-mi ceară scuze și să-mi dea niște explicații. De ce a încercat să mă îmbârlige cu Ionuț? El e creierul”, a declarat Vica, în cadrul ediției din 23 ianuarie.

La rândul lui, Jorge spune că nu înțelege de ce Vica a ținut morțiș să vină încă o dată să-i spună că s-au încheiat divergențele între ea și Ionuț.

„Vica a ținut să-mi spună că ce era înainte, ea a încheiat cu Ionuț și….nu înțeleg de ce a venit să-mi spună…Ok, am înțeles că s-au certat un pic cât am fost eu la exil, acum a ținut încă o dată să-mi spună că totul este ok și că trebuie să ne spunem pe față tot ce avem de spus. Asta am făcut până acum, nu m-am ascuns de nimic”, a declarat Jorge.

Vica Blochina: „Îmi place mult de tine”

Nu a durat prea mult până ca Vica să lămurească tot ceea ce avea pe suflet. Și-a dat seama că Jorge nu este vinovat și că nu a făcut nici un fel de acuzații la adresa ei ca să-i strice imaginea. A ales să-și ceară scuze în fața lui, însă, se pare că vorbele pe care le-a spus lasă loc de interpretări, căci a dat de înțeles că a dezvoltat o simpatie pentru Jorge, după cum reiese din dialogul pe care cei doi l-au purtat. Simpatie sau nu, cert e că cei doi au făcut pace, iar lucrurile s-au rezolvat.

„-Eu îmi cer scuze din toată inima mea, pentru că te-am făcut șarpe, pentru că eu așa am înțeles, pentru că așa mi s-a spus. Tu nu ești așa, eu chiar te ador îmi place mult de tine, pe bune, din toate punctele de vedere și nu vreau să mă cert cu tine niciodată. Te rog, iartă-mă!”

„-N-am spus eu. El a recunoscut de față cu noi trei. (n.r. Ionuț Iftimoaie)

-Tu înțelegi ce zic eu?

-Eu înțeleg, dar de aia eram și eu că nici nu știam, nu mai găseam cuvintele”, a fost dialogul dintre cei doi, în cadrul ediției din data de 25 ianuarie 2023.

