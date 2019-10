Răzvan Fodor și-a dat demisia de la Pro TV și a semnat cu Antena 1: “Am fost destul de reticent la început”

Răzvan Fodor a fost, ani buni, la cârma emisiunii „MasterChef”, iar înainte de asta a prezentat „Vorbeşte lumea” alături de Vica, Nadine și Sore. Iată că vedeta s-a despărțit de Pro Tv și a semnat cu ”rivalii” de la Antena 1.

Răzvan Fodor face parte dintre vedetele care vor participa la ”Asia Express” – sezonul 3 – și recunoaște că, inițial, a fost destul de reticent. Dar o astfel de provocare este, totuși, incitantă, chiar dacă va fi vorba despre o experiență solicitantă.

Citește și:

”Am urmărit show-ul anul trecut și m-a prins foarte tare competiția. Când am primit propunerea de a fi concurent, în prima fază am fost destul de reticent, e în mod clar o experiență solicitantă și deloc ușoară. Am aflat apoi traseul… Filipine este o destinație foarte dragă mie, am fost acolo ca turist și sunt curios să o descopăr și din perspectiva concurentului Asia Express”. a mărturisit Răzvan Fodor.

Se cunoaște cu chef Sorin Bontea încă din copilărie, iar între ei există o prietenie… indestructibilă.

În plus, am o vârstă, e posibil ca asta să fie ultima mea călătorie ca backpacker, pentru că apoi o să rămân numai la troler. Cu Sorin Bontea mă cunosc încă de la începuturile lui în televiziune și de atunci s-a legat o prietenie între noi. El e zodia Pești, eu Rac, suntem compatibili și din punctul ăsta de vedere. Ne-am găsit deja și un nume: Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă’. Sunt reactoarele alea lăsate în conservare de prin 1992.. Eu zic că ni se potrivește numele”, a declarat Răzvan Fodor, conform viva.ro.

Rețeta de succes a unei căsnicii trainice

Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai frumoase cupluri alături de Irina, soția sa. Cei doi s-au căsătorit în anul 2010 și au împreună o fetiță, Diana. Pe contul său de pe Instagram, Fodor a dezvăluit… secretul unei căsnicii trainice.

„Pentru o căsnicie trainică, executați zilnic: 4-5 pupături, dintre care unul să fie cât de cât franțuzesc, minimum 2 „te iubesc” pe zi, dar nu prea mult, ca să nu devii libidinos și, opțional, câteva ciupituri de fund (eu așa fac). ?Ps: asta e rețeta perfectă, nici mai mult, nici mai puțin. Mergeți pe mâna mea. #learnfromthebest #zeuldragostei ?#inmyarrogantopinion #asaseface #nucostănimic #happywife #happylife #family #us”, a afirmat Răzvan Fodor.