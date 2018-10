Răzvan Marin nemulțumit gazon: „Păcat de acest stadion foarte frumos!”

Mijlocaşul Răzvan Marin a susţinut că gazonul Arenei Naţionale este în continuare de proastă calitate şi că nu a ştiut ce ghete să aleagă în duelul cu Serbia pe care tricolorii l-au terminat nedecis, 0-0 în Liga Națiunilor.

„La încălzire am schimbat de trei ori ghetele pentru că nu ştiam cu ce să joc. Dacă jucam cu filet se rupea, dacă jucam cu turnate îmi era teamă să nu alunec, chiar nu ştiu ce să mai spun despre acest gazon. Păcat de acest stadion foarte frumos, în care s-au băgat foarte mulţi bani. Mă bucur că suporterii au fost într-un număr foarte mare şi sper să fie aşa la toate meciurile. Până la urmă cred că toată lumea e mulţumită cu acest rezultat, am jucat mai mult de 50 de minute fără un om şi cred că per total am făcut o repriză bună. Îmi pare rău că am luat al doilea cartonaş galben în aceste două meciuri. Nimeni nu-şi doreşte să fie accidentat sau să fie suspendat, dar asta-i viaţa. Acum cred că suntem obligaţi să câştigăm ambele meciuri”, a declarat Răzvan Marin.

Cu șase puncte în grupă, România se află pe locul 3 după Serbia, care este lider cu 8 puncte și Muntenegru cu 7 puncte. Muntenegru a câștigat aseară duelul din Lituania cu 4-1.

România, care a remizat cu Serbia şi la Belgrad, 2-2, este neînvinsă în grupă şi mai are de jucat două meciuri, cu Lituania pe teren propriu pe 7 noiembrie şi cu Muntenegru în deplasare pe 20 noiembrie, șansele tricolorilor de a câștiga grupa fiind însă reduse.