Reacţia bulversantă a Diandrei, după ce Cristina a văzut-o în ipostaze intime cu Andrei: „Mi s-a făcut cald instant, de nervi”

După reîntâlnirea de la Insula Iubirii, sezon 8, Cristina pur și simplu a izbucnit în lacrimi, atunci când a văzut-o pe ispita Diandra îl timp ce îl atinge pe Andrei Rotaru. Totuși, atunci, ispita feminină a avut o reacție bulversantă despre care a vorbit ulterior. Iată detaliile mai jos.

După ce concurentele și-au văzut partenerii, din barcă, în timp ce participau la o întâlnire pe plajă și fiecare a reacționat pe moment, au pornit discuțiile pe cele două insule. Ispita Diandra se află printre cele care au rămas surprinse, dar și contrariate după revederea cuplurilor. Desigur, ispitele care s-au apropiat de concurenți au explicat faptul că, în acel moment, au simțit lucruri neașteptate.

Printre acestea se numără și ispita Diandra, care formează un cuplu, în emisiune, cu Andrei Rotaru. În ediția trecută de la Insula Iubirii, sezon 8, a avut loc o premieră: concurentele au putut să își vadă partenerii în timp ce desfășurau o activitate pe plajă. Concurentele se aflau pe o barcă, alături de câteva ispite masculine. Cristina și Simona sunt cele două concurente care au izbucnit în lacrimi, atunci când au privit către plaja pe care se aflau partenerii lor.

Odată întoarse la vilă, ispitele au purtat discuții despre experiența trăită pe plajă. Printre cele care și-au împărtășit opiniile se numără Anamaria și Diandra. Cele două le-au povestit ispitei Anca, tânăra care nu a luat parte la activitatea de pe plajă, arată a1.ro.

Anamaria: Doamne ferește, cât de stânjenitor a fost pentru noi.

Anca: Și voi erați undeva pe pământ și ei?

Diandra: Pe plajă și ei pe barcă ne vedeau din apă.

Anamaria: Noi eram la momentul în care îi pipăiam ca să găsim fructul și ce aveau lipiți pe ei.

Diandra: Mie mi s-a făcut cald instant de nervi. Nu e o chestie pe care poți s-o controlezi, plus că strigi o dată, strigi de două ori, dar tu nu auzi că strigă și după aceea nici nu realizezi pe moment ce se întâmplă. Conștientizezi abia după și când conștientizezi nu-ți vine să crezi. Mie nu îmi venea să cred.

Anamaria: S-a enervat Claudiu, vai!

Diandra: Și Andrei, adică s-a enervat… nu s-a enervat, dar a rămas așa un pic șocat. Noi foarte fain ne-am simțit împreună, adică noi am râs, ne-am bucurat foarte tare de momentele acelea și după aceea au intrat așa «Boom!».

Diandra: Știi care a fost chestia mea? Eu am empatizat foarte tare cu ea. Eu nu aveam de ce să fiu supărată că noi ne-am simțit foarte bine împreună și eram ok, dar am empatizat foarte tare cu ea, mai ales că mi-am amintit instant de chestii care mi s-au întâmplat mie când am fost într-o relație de 8 ani și îl vedeam pe el cu alta. Eu am empatizat efectiv cu emoțiile. Pentru mine asta a fost singura chestie care mi s-a părut prea mult.

Anamaria: De ce? Pentru că trebuie să îi testeze în toate felurile. Pentru asta au venit. Adică eu empatizez foarte mult cu ei, dar ei trebuie să treacă prin toate sentimentele astea, prin toate trăirile astea ca să își dea seama de niște chestii. Și noi suntem aici să îi ajutăm aici în funcție de cât își dau ei voie. Claudiu își dă voie și o să facă chestii dacă o să simtă. Nu ne-am sărutat până acum, dar nu știu dacă o să mai dureze.