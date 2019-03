Reacția emoționantă a soției lui Moroșanu, după declarația romantică a sportivului: ”Tu spui mereu că…” / ”Nu am mai vorbit din ianuarie!”

Cătălin Moroșanu a făcut declarații emoționante pentru soția lui, căreia i-au dat lacrimile atunci când le-a auzit! Moroșanu, unul dintre concurenții reality-show-ului Ferma, a spus că îi datorează celei alături de care este de 17 ani totul! Georgiana i-a răspuns cu aceeași monedă sportivului, în emisiunea ”Vorbește lumea”, de pe ProTV.

”Împlinesc 17 ani de căsătorie! 17 ani, frate, 17 ani! O viață de om. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce femeie mi-a dat. Datorită ei sunt, în momentul de față, unde sunt! Eu am avut noroc că m-a iertat femeia, că dacă nu era ea… Ea a ținut toată familia, m-a ținut pe mine în echilibru. Dacă e să am un respect față de o femeie, în primul rând este soția mea ți după aia o pun pe mama! Sper să rămânem împreună toată viața.

Mi-e dor de ea. Ea îmi spune: . Și are dreptate”, a fost declarația emoționantă a lui Moroșanu.

Soția lui, căreia aproape i-au dat lacrimile când a revăzut mesajul, aflată fiind în platoul emisiunii ”Vorbește lumea”, i-a răspuns la fel de romantic.

”M-am emoționat când am auzit declarația. Mă așteptam să facă asta, mai ales că a fost aniversarea noastră, mai ales că nu am mai vorbit din ianuarie. Mi-a plăcut foarte mult declarația lui. Îl văd foarte responsabil acolo, e muncitor, îmi place că-și păstrează calmul. Am văzut că e bine privit de ceilalți concurenți. Este prietenos…”, a spus soția sportivului.