Reacția FABULOASĂ a lui Cătălin Bordea, după ce a aflat că iubita lui a fost amanta lui Cazacu: ”O surpriză pentru mine ar fi să aflu că…”

Cătălin Bordea face deja primii pași înapoi în relația cu noua sa cucerire, Elena Ardeleanu. Juratul de la iUmor nu era nicidecum pus la curent cu idila pe care tânăra a avut-o cu Cătălin Cazacu, colegul său de trust. Și nici cu faptul că aceasta ar fi făcut videochat. Mai mult, comediantul spune că-n ziua de azi nimic nu-l mai surprinde. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, reacția fabuloasă a lui, după cele publicate.

La fel cum s-a întâmplat și cu trădarea fostei sale soții, surprinsă de CANCAN.RO în ipostaze tandre cu Spike, nimeni altul decât pe atunci bunul său prieten, Cătălin Bordea primește o nouă lovitură.

Noua sa cucerire, Elena, a fost în trecutul apropiat amanta lui Cătălin Cazacu, în timp ce iubita oficială a acestuia era Ramona Olaru. Mai mult, tânăra ar fi practicat videochatul… Ei bine, juratul de la iUmor a aflat, în premieră, tot de la CANCAN.RO și aceste amănunte.

Și deja face primii pași înapoi în relația cu Elena, tânăra despre care, deunăzi, spunea că „este o femeie extraordinară”.

„Eu am o relație, acum, la fel cum un domn fără mașină și fără carnet ar putea să spună că face Uber. Mai fac și pauze, că optimismul continuu se poate confunda cu nebunia. Sau prostia”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„O surpriză pentru mine…”

Mai mult, în ziua de astăzi nimic nu-l mai surprinde. Iar reacția sa, după ce a aflat că Elena nu i-a răspuns cu aceeași sinceritate privind trecutul ei, este de-a dreptul fabuloasă.

„O surpriză pentru mine ar fi să aflu că bunicul meu și-a înscenat decesul și defapt trăiește într-un sătuc din Africa cu iubita lui Umbutu și amândoi au un lanț de măcelării de succes acolo”, a adăugat acesta.

„Are o viață în Dubai”

În urmă cu doar două zile, Cătălin Bordea vorbea în termeni foarte frumoși despre noua sa cucerire. Acesta ne mărturisea, printre altele, că Elena locuiește în Dubai și este la curent cu tot trecutul său din care a făcut parte fosta nevastă. Mai precis, și cu trădarea acesteia și al prietenului său cel mai bun, Spike:

„Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este.

Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”.

