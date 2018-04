Războinicii s-au despărțit de încă o războinică, Alina, miercuri seara. Aceasta a încercat să își stăpânească lacrmile și a spus că primul lucru pe care îl va face când va ajunge acasă va fi să mănânce înghețată.

Imediat după ce Cosmin Cernat a făcut anunțul, pe pagina sa de Facebook, Anca a postat o imagine cu ea însoțită de următorul mesaj: „Un Zambet larg, stiti voi de ce!„

“Este o persoana foarte falsa Alina si o astept cu mine aici. Noi ne-am vazut la proba sportiva si ne-am inteles bine, dar am vazut cum e ea. Nominalizarea lui Lupu cred ca e putin pripita. Eu cred ca trebuia propus Alex cu bentita, dar el a castigat concursul pentru imunitate. Din punctul meu de vedere, Alina ar trebuit sa ramana in favoarea lui Alex, dar ea e slabita si clar depasita, evita sa intre la jocurile unde nu se iau puncte.

Ea mai rezista o saptamana-doua. Ea e o influenta negativa acolo. Nu isi asuma ceea ce face. E o perversa, analfabeta, falsa. Cum o persoana cu un caracter atat de mizerabil sa aiba atata influenta asupra unor oameni? Vorbiti mai concret doamna. Am comunicat cu colegii mei in ultima saptamana si am aflat toti adevarul despre Alina. Eu cred ca o cunoasteti bine si stiti ca spun adevarul. Alina nu mai poate continua din cauza picioarelor. Radu a influentat toata echipa, mi-a fost greu din cauza lui, toti erau cu ochii pe mine. Si acum am piciorul umflat din cauza accidentarii de la fotbal. Ei nu au curajul nici sa respire. Ei vor sa aiba o imagine buna pentru cei de acasa”, a spus Anca la scurt timp după ce a ieșit din competiție.