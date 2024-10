Reacţia unui turist din Brazilia care a asistat la pelerinajul Sf. Dumitru: „Eu sunt catolic, dar...”

Pelerinajul anual dedicat Sfântului Dimitrie, ocrotitorul Bucureștiului, a atras zeci de mii de credincioși veniți din întreaga țară și nu numai, pentru a se ruga la moaștele sfântului. De la primele ore ale dimineții, credincioșii s-au adunat pe Dealul Patriarhiei, unde au îngenuncheat în fața raclelor sfinte, sperând la binecuvântări în viața de familie, sănătate și sprijin în împlinirea visurilor profesionale. Pe lângă moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, anul acesta a fost adusă din Cipru și racla cu moaștele Sfântului Lazăr, cunoscut în tradiția ortodoxă drept ocrotitorul celor bolnavi.

Pentru mulți dintre pelerini, venirea la acest eveniment are o însemnătate profundă și personală. Teodora, o tânără absolventă care și-a terminat recent studiile, mărturisește că a venit la Patriarhie în căutarea unei schimbări în viața profesională. „Am terminat facultatea şi încă nu m-am angajat şi mă rog să găsesc un loc aşa cum trebuie. Nu am pretenţii pentru început, dar să fie colectivul înţelegător şi să am de unde să învăţ”, spune Teodora, potrivit Observatornews.ro

Ce reacție a avut un turist străin la pelerinaj

Evenimentul religios de pe Dealul Patriarhiei nu doar că onorează tradiția, dar aduce împreună o comunitate extinsă de credincioși care împărtășesc aceleași valori și aspirații. Încă de marți, când s-au deschis porțile procesiunii, mii de oameni au parcurs drumul pelerinajului. În doar patru zile, aproximativ 40.000 de pelerini s-au închinat la moaște, iar numărul acestora este așteptat să crească la peste 100.000 până la finalul sărbătorii. Cu ocazia sărbătoririi Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir pe 26 octombrie și a ocrotitorului orașului, Sfântul Dimitrie cel Nou, pe 27 octombrie, Patriarhia anticipează un aflux sporit de pelerini în acest weekend.

„E foarte frumos. Eu sunt catolic, dar ortodoxismul e atât de frumos”, a spus turistul străin, pentru sursa citată mai sus.

Racla cu moaștele sfinților este așezată sub Baldachinul Sfinților, un loc special amenajat pentru ca toți cei care doresc să se închine să o poată face în liniște și cu reculegere. Deși cozile sunt lungi, iar așteptarea durează ore întregi, credincioșii sunt dispuși să parcurgă acest drum cu răbdare, considerându-l un act de smerenie și credință. La fel ca în anii anteriori, organizatorii au luat măsuri pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a evenimentului, oferind sprijin pelerinilor și facilitând accesul acestora la moaștele sfinte.

Anul acesta, credincioșii veniți pe Dealul Patriarhiei au avut parte de o surpriză deosebită: alături de racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, a fost adusă și racla cu moaștele Sfântului Lazăr, sosită special din Cipru. Sfântul Lazăr, considerat în tradiția ortodoxă protector al celor bolnavi și simbol al renașterii spirituale, a adus un plus de emoție pelerinajului, fiind o prezență așteptată cu mare evlavie de credincioși.

