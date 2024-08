Recalculare pensii. Câți bani va primi un român care acum ia 1.514 de lei, pentru 42 de ani de muncă

Vești bune pentru acești pensionari! Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, susține că în urma recalculării, unele pensii ar putea chiar să se dubleze. El subliniază că reforma sistemului de pensii, inițiată de Partidul Național Liberal în 2021, reprezintă un moment de cotitură în istoria acestui domeniu.

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat că noua recalculare a pensiilor, parte a reformei inițiate de Partidul Național Liberal în 2021, va aduce creșteri semnificative, unele pensii fiind chiar dublate. Acesta a subliniat că reforma actuală reprezintă un moment istoric, datorită accentului pus pe contributivitate și muncă, caracteristici definitorii ale unei legi cu puternice accente liberale.

Citește și: PENSII 2024. CÂND PRIMESC PENSIONARII BANII ȘI DECIZIILE DE RECALCULARE

Pentru a ilustra impactul acestei recalculări, Baciu a oferit exemple concrete: o pensie de 1.494 de lei, pentru un stagiu de cotizare de peste 43 de ani, va ajunge la 2.978 de lei începând cu luna septembrie, ceea ce reprezintă o dublare și o creștere reală de 99%.

Într-un alt caz, o pensie de 1.514 lei, aferentă unui stagiu de cotizare de peste 42 de ani și 17 ani de perioade aferente punctelor de stabilitate, va crește cu 96%, atingând valoarea de 2.971 de lei. Un al treilea exemplu menționat de președintele Casei Naționale de Pensii se referă la o pensie de 1.510 lei, care va ajunge la 2.963 lei, marcând o creștere de 96%.

„Sunt doar câteva exemple care arată majorări substanţiale ale pensiilor românilor. Aşa cum am declarat, prin această lege profund liberală am vrut să răsplătim munca de o viaţă a românilor, respectând principiul contributivităţii, prelungirea vieţii active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii, pe termen mediu şi lung. În acest sens, am introdus punctele de stabilitate, o noutate în această lege, care oferă venituri în plus românilor”, a transmis Daniel Baciu.