RECORD! Fady Zaidan, managerul de la LOFT, trage linie după sărbătoarea de 1 mai pe litoral

Weekend-ul de 1 mai a luat sfârșit, litoralul fiind destinația preferată a românilor pentru minivacanța „muncitorească”. Mulți dintre cei prezenți la malul mării au optat pentru o masă la club, însă misiunea nu a fost deloc una ușoară. Proprietarii și managerii locațiilor de lux s-au ridicat la înălțime pentru a putea pune la dispoziție clienților distracție de cea mai bună calitate. CANCAN.RO a fost la fața locului și l-a chestionat pe managerul clubului LOFT, de pe litoral, Fady Zaidan.

Locația exclusivistă de la malul mării a găzduit nu mai puțin de 2500 de clienți, susține Fady Zaidan, în interviul acordat direct din tumultul evenimentelor. Ziua de sâmbătă a marcat un record absolut, cele 120 de mese, plus barurile fiind umplute până la refuz. Petrecăreții sunt așteptați, începând cu 10 iunie, să participe weekend de weekend la evenimentele organizate de LOFT la mare.

( NU RATA: CUM A FOST PRIMA PETRECERE LA LOFT DUPĂ DOI ANI DE PANDEMIE. DEZVĂLURI FĂCUTE CHIAR DE MANAGER )

Clubul LOFT activează de nouă ani la Mamaia și de 12 ani în București

CANCAN.RO: Tu ești unul dintre oamenii care țin în picioare viața de noapte din România. Cât e de dificil să faci asta și să reinventezi în fiecare an, conceptual vorbind, nightlife-ul?

Fady Zaidan: Important e să ai imaginație, să îți cunoști clienții și să vrei să inovezi. Creația este o jucărie foarte interesantă, te ține în viață și oferi experiențe noi clienților. Asta face ca tot ecosistemul să funcționeze.

CANCAN.RO: Din exterior pare că sunt niște oameni care se strâng la o masă, își comandă băuturi și ascultă, dar în realitate e mult mai multă muncă în spate, nu?!

Fady Zaidan: Da, totul este într-un fel gândit. De la concept, la muzică, la mâncare, e vorba de experiență și ce simte omul, unele lucruri pe care le vede și le simte. Și altele care, pur și simplu, sunt subliminale.

CANCAN.RO: Anul trecut a fost HOLLYLOFT, acum care e conceptul?

Fady Zaidan: E LOFTLAND, anul ăsta e un festival toată vara.

( CITEȘTE ȘI: E NOUL IUBIT AL ALEXANDREI STAN!? CU BUSTUL LARG DECOLTAT, CÂNTĂREAȚA A ”DEFILAT” ÎN LOFT ALĂTURI DE STILISTUL VEDETELOR )

Fady Zaidan a declarat 1 mai 2023 ca fiind cel mai bun din istoria clubului LOFT de pe litoral

CANCAN.RO: De când datează LOFT, din ce an?

Fady Zaidan: Cel de aici are nouă ani, cel din București are 12 ani. Eu sunt aici de vreo cinci ani.

CANCAN.RO: Cum ți se pare 1 mai de anul ăsta comparativ cu cel din alți ani?

Fady Zaidan: Anul trecut am crezut că a fost un vârf pentru că veneam după pandemie, dar anul ăsta am avut cea mai multă lume, ever, dintr-un 1 mai, vreo 2500 de oameni, adică 120 de mese, plus barurile.

CANCAN.RO: Ce s-a consumat preponderent?

Fady Zaidan: Consumul este în funcție de gusturi, adică părerea mea este că vodka a fost cel mai consumat produs.

CANCAN.RO: Când se deschide locația oficial, pentru vară?

Fady Zaidan: Doamne ajută, pe 10 iunie!

( VEZI ȘI: ISTERIE LA LOFT MAMAIA! PESTE 1.300 DE PETRECĂREȚI AU VENIT SĂ SE DISTREZE PE MUZICA LUI U-GIN. IULIANA LUCIU MIXEAZĂ ÎN DESCHIDERE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.