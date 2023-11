Nicolai Tand e pus pe șotii. Fără să vrea, e adevărat! Fiind prezent zilele trecute în mall Băneasa, CANCAN.RO a reușit să surprindă momentul în care bucătarul a stârnit amuzamentul celor din jur. Cum?

Păi începutul istorisirii din această seară îl are refuzul Monei Segall de a-l lua în calcul pe mândrul maramureșean pentru Chefi la Cuțite. Producătoarea nu-l dorește în juriul emisiunii de la Antena 1, aceasta preferând să meargă pe nume necunoscute, pe care să le lanseze. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate, de CANCAN.RO, zilele trecute (vezi AICI detalii). Omul, acum, doar nu era să-și plângă-n pumni și să se închidă-n casă. Își are locul în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, deci lipsă de apariții nu duce. Bașca… și le mai face și cu mâna lui. Ajungând în punctul culminant al materialului, dragi cititori de presă mondenă, trebuie să menționăm că Nicolai e cât se poate de simpatic. Lăsând la o parte accentul său și treaba bună pe care o face în bucătărie, nu că vrem să-l ridicăm în slăvi, dar dacă nu era priceput, nu-și avea locul pe micile ecrane, bucătarul face spectacol chiar dacă nu are-n mâini cuțite și furculite. Are nevoie doar de o cască.

(NU RATA: Chef Nicolai Tand lămurește misterul. Este jurat în noul sezon “Chefi la Cuțite”? Răspunsul vedetei a venit instantaneu:”M-a surprins evoluția lucrurilor și…”)

Casca! Unde-i casca, Nicolai?

Long story short, Nicolai a mers la o patiserie, acolo unde l-am întâlnit și noi. Nu era singur, dar nici cu soția. Avea de-a dreapta o amică. Iar ea s-a amuzat copios după gestul făcut de Tand. Treaba e că după ce s-au îndulcit la Paul, ei au vrut să se îndrepte către ieșirea complexului comercial. Pe Nicolai îl aștepta, afară, scuterul său, astfel că avea nevoie de echipament pentru a-l putea încăleca. Ce să vezi, însă?! După ce bucătarul și a sa camaradă au făcut 10 pași numărați spre ușa mall-ului, Tand și-a adus aminte că n-are casca pe cap. A făcut imediat stânga-n prejur, stârnind răsete atât din partea companiei sale, așa cum am stipulat, cât și din partea celor prezenți în incinta complexului. Acum… na! Se mai întâmplă. Graba strică treaba. Totodată, pentru o încheiere ca la carte, după ce Tand a reușit, finally, să treacă de ușa mall-ului, aceasta s-a despărțit de amică, și-a pus mănușile-n măini, casca pe cap, a urcat pe scuter și dus a fost!

(VEZI ȘI: Vedeta de la Neazta a divorțat pentru o tânără care era model de succes! Cum și-a cunoscut Nicolai Tand actuala soție)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.