„Regele” pune tunurile pe Rusandu după eșecul cu FCSB: „Un singur om a făcut diferența!”

Gică Hagi, antrenorul principal al formației Farul Constanța, a pus tunurile la finalul meciului cedat de elevii săi cu scorul de 2-0 pe centralul Lucian Rusandu, afirmând că acesta a făcut diferența în acest meci.

„Gustul amar a început de la penalty-ul nedat. Penalty, eliminare E incredibil. Nu am crezut că pot să văd așa ceva pe terenul de fotbal. Din păcate. A fost un meci echilibrat, ambele echipe au încercat, au avut ritm, au avut intensitate, am vrut să fim mai buni decât adversarul, dar un singur om a făcut astăzi diferența. Din primul până în ultimul minut. E foarte greu să mai înțeleg ce înseamnă fotbalul. E incredibil, incredibil, inadmisibil, nu se poate. Mereu le spun jucătorilor să nu găsim alibiuri, dar… Așa ceva?! E pur și simplu… Nu mai am cuvinte! Coman i-a dat lui Aioani un cot… Arbitrul nu a văzut nimic pentru noi. În partea cealaltă, tot. A fost un singur om care a făcut diferența, protagonist, 100%, arbitrul a făcut diferența. Fotbalul e făcut din mici detalii, iar în seara asta lucrurile sunt clare pentru toți. Două echipe care au jucat, care au vrut să joace, care s-au luptat, cu calitate la un moment dat. Am început repriza a doua extraordinar de bine, eram încrezător, lucrurile mergeau bine și a venit, a venit tot! Am avut penalty și eliminare, din punctul meu de vedere. Fundașul l-a trântit, nu e penalty și eliminare? Al doilea, nu mai vorbesc. Faulturi, câte n-au fost? Toată țara a văzut asta, nu mai sunt dubii! Toată țara a văzut. Asemenea lucruri sunt inadmisibile. Nu pot să tac din gură în astfel de situații! E inadmisibil. Nu știu ce urmează acum, vom vedea. E greu. Să nu vă faceți că nu ați văzut. Toată lumea a văzut! E prea mult!”, a tunat Gică Hagi.

În urma eșecului cu FCSB, Farul se află pe locul 5 cu 24 de puncte.

Rezultate etapa 1 play-off Liga 1

Universitatea – FC Argeș 3-0

CFR Cluj – FC Vountari 3-1

FCSB – Farul 2-0

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 41 puncte

2 FCSB – 34 puncte

3 Universitatea Craiova – 30 puncte

4 FC Voluntari – 24 puncte *)

5 Farul – 24 puncte

6 FC Argeș – 24 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte