Regimul alimentar pe care Anca Turcașiu îl urmează de 31 de ani! Care este secretul siluetei vedetei. „A fost foarte greu să renunț la…”

La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta arată foarte bine și a dezvăluit regimul alimentar pe care îl urmează de mai bine de 30 de ani. Aceasta a renunțat la carne în urmă cu mulți ani, iar recent a făcut o nouă schimbare radicală, din punct de vedere alimentar.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Anca Țurcașiu a vorbit despre felul în care se menține în formă. Aceasta a mărturisit că în fiecare zi urmărește trei lucruri: să mănânce sănătos, să facă spor și să doarmă suficient. Cele trei principii par că funcționează perfect pentru actriță, care la 51 de ani este într-o formă de invidiat. (VEZI ȘI: DE CE AU DIVORȚAT ANCA ȚURCAȘIU ȘI CRISTIAN GEORGESCU. ADEVĂRATUL MOTIV A IEȘIT LA IVEALĂ DUPĂ UN AN)

Din punct de vedere alimentat lucrurile sunt foarte simple pentru Anca Țurcașiu. Aceasta a mărturisit că de 31 de ani carnea nu se mai află în alimentația ei. Mai mult, recent aceasta a fost nevoită să renunțe și la produsele lactate.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm.

A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, a declarat Anca Țurcașiu, la „Vorbește lumea”.

Anca Țurcașiu, perioadă grea

În urmă cu ceva timp, Anca Țurcașiu a suferit un accident care a adus-o în cârje. Din cauza unei neatenții, vedeta a alunecat pe gresie, iar în urma accidentului s-a ales cu rotula ruptă. Pentru o perioadă lungă aceasta nu s-a putut deplasa, iar recuperarea se va termina abia în luna decembrie.

„Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit. Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e.

Durerea e inevitabilă, suferință e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă. Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot”, a declarat Anca Țurcașiu.

(VEZI ȘI: ANCA ȚURCAȘIU A AJUNS ÎN CÂRJE! CE A PĂȚIT VEDETA. „NU AM VRUT SĂ MĂ VICTIMIZEZ, AM MERS MAI DEPARTE”)