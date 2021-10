Anca Țurcașiu a ajuns în cârje! Ce a pățit vedeta. „Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe”

Anca Țurcașiu a suferit un accident și a apărut în cadrul unei emisiuni de televiziune în cârje. Din cauza unei neatenții vedeta a avut de suferit, iar acum nu se poate deplasa fără ajutor. Cum s-a accidentat actrița?

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Anca Țurcașiu a avut o apariție neașteptată. Aceasta a intrat în platou sprijinindu-se într-o cârjă. Vedeta a povestit că din cauza undei neatenții a alunecat pe gresie, iar în urma accidentului s-a ales cu rotula ruptă. (CITEȘTE ȘI: DE CE AU DIVORȚAT ANCA ȚURCAȘIU ȘI CRISTIAN GEORGESCU. ADEVĂRATUL MOTIV A IEȘIT LA IVEALĂ DUPĂ UN AN)

Acum, actrița este nevoită să meargă în cârjă și se deplasează destul de greu. Însă accidentul nu a oprit-o pe actriță din activități și chiar și pe scena teatrului a urcat purtând o orteză.

„Am căzut, într-o zi, pe gresie, în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta. M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotula.

Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă. La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesa «Rude cu nevasta-mea», am făcut-o șchiopă. Am zis asta e, s-a întâmplat”, a povestit Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu a ajuns în cârje

Anca Turcașiu a mai declarat că deși durerea a fost una destul de mare a ales să o ignore și să încerce să meargă mai departe. Cum se deplasează destul de greu, actrița a avut în ultima perioadă nevoie de ajutor, iar fiul acesteia și prietenii i-au fost alături.

„Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit. Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e.

Durerea e inevitabilă, suferință e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă. Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot”, a mai spus Anca Țurcașiu.

(VEZI ȘI: ANCA ȚURCAȘIU LE DĂ REPLICA TUTUROR CELOR CARE AU ACUZAT-O CĂ ȘI-A FĂCUT PREA MULTE OPERAȚII ESTETICE)