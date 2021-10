Flora Năstase este grav afectată de pandemia de coronavirus! În trecut era supranumită ”Regina blănurilor”, însă prezentul nu e deloc strălucitor pentru ea. Afacerea care-i redase pofta de viață, după ce și-a pierdut întreaga avere, merge de pe o zi pe alta, iar traiul de lux a rămas doar o amintire. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Flora Năstase a dezvăluit la ce a fost nevoită să renunțe pentru a se putea descurca, dar și câți bani îi aduce magazinul cu blănuri de pe Calea Victoriei.

Oricine ar auzi de ”Regina blănurilor” s-ar gândi că, indiferent de situație, banii nu reprezintă o problemă pentru ea! Total greșit, ar spune Flora Năstase. Deși a făcut parte din categoria femeilor influente și potente financiar, acum lucrurile s-au schimbat complet în viața ei. Încă are magazinul cu haine de blană, dar vânzările au scăzut atât de mult, încât poate fi la zi cu facturile și nimic mai mult.

„Luna august nu a fost deloc bună în ceea ce privește vânzările. În luna septembrie nu am vândut deloc, iar octombrie a fost la limită. Bine, afacerea este cu caracter sezonier, deci eu sunt obișnuită să vând doar toamna, dar este mult mai slab, dar pot să exist. Ceea ce e mai important decât orice! Adică să supraviețuiesc. Am cât să pot să-mi achit taxele și impozitele.”

(NU RATA: „REGINA BLĂNURILOR”, MĂRTURISIRI CUTREMURĂTOARE: „MĂ GÂNDESC LA SINUCIDERE”)

„Psihicul și stilul meu de viață au fost afectate masiv, aproape de limită, atunci când mi-am pierdut banii. De atunci, mi-am modificat stilul de viață și trăiesc undeva … nu pot să zic că trăiesc în frig, că n-am bani de benzină, dar trăiesc la limită. Eu nu merg la coafor, la cosmetică, nu-mi fac manichiură, pedichiură, toate acestea mi le fac singură. Am luat această decizie pentru că nu am bani să fac aceste cheltuieli. Oricum nu aveam posibilitatea să mai trăiesc cum am trăit.

Nu am avut încotro și, de la o poziție în care atunci când mă trezeam dimineața și nu-mi mai doream nimic pentru că orice mi-aș fi dorit puteam să obțin, am ajuns să mă trezesc dimineața și să-mi doresc lucruri și să fiu mulțumită să pot să le realizez. Ceea ce nu se întâmpla înainte!

Oricine-și dă seama că, dacă pierzi un milion de euro cash, n-ai cum să mai trăiești ca înainte. Doar dacă aș fi putut să-i refac, dar n-am putut pentru că m-am îmbolnăvit, n-am mai avut capital pentru o investiție mare și tot așa. Pentru că banii mei n-au venit din blănuri, ci din afaceri imobiliare, care presupun capital mare. Pierzând acest capital, n-am mai avut ce să fac, iar din afacerea cu blănuri n-aș fi putut să ajung la un asemenea nivel„, ne-a declarat Flora Năstase.

(CITEȘTE ȘI: “REGINA BLĂNURILOR”, PRĂDATĂ DE HOȚI! AVEM TOT FILMUL “LOVITURII”)

Cum a ajuns Flora Năstase să-și piardă averea Flora Năstase a investit banii la bursă, printr-un contract al unei firme deținute de Cristian Sima, în care ar fi fost asigurată că nu-și va pierde banii. Timp de câteva luni, a primit, conform contractului, profitul de 1% din suma depusă. Până în ziua în care a fost anunțată că cel căruia i-a încredințat banii a fugit.

”Ulterior am început să înțeleg ce mi se întâmplă când am început să mă confrunt cu greutățile zilnice. Pe lângă faptul că suma reprezenta tot cash-ul meu, am rămas și cu un impozit pe profit pentru banii pe care mi i-a furat domnul Sima, de 10 mii de euro, care, fiind la stat, a trebuit să-i achit. Practic, am rămas într-o zi fără lichidități. A trebuit să-mi adaptez viața la ceva ce nu mai trăisem până atunci. A trebuit să sistez toate cheltuielile pe care le aveam”, spunea, în urmă cu câțiva ani, Flora Năstase.

(VEZI ȘI: FLORA NĂSTASE, SUPRANUMITĂ ”REGINA BLĂNURILOR”, A REVENIT ÎN VIAȚA MONDENĂ DUPĂ 10 ANI DE ABSENȚĂ)