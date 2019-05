 Flora Năstase, supranumită ”Regina blănurilor”, a revenit în viața mondenă după 10 ani de absență. 

”Ulterior am început să înțeleg ce mi se întâmplă când am început să mă confrunt cu greutățile zilnice. Pe lângă faptul că suma reprezenta tot cash-ul meu, am rămas și cu un impozit pe profit pentru banii pe care mi i-a furat domnul Sima, de 10 mii de euro, care, fiind la stat, a trebuit să-i achit. Practic, am rămas într-o zi fără lichidități. A trebuit să-mi adaptez viața la ceva ce nu mai trăisem până atunci. A trebuit să sistez toate cheltuielile pe care le aveam”, a mai povestit Flora Năstase.

După doi ani, în noaptea de Revelion, Flora Năstase a cedat. A fost la un pas de sinucidere. În aceeași noapte s-a dus singură la spitalul de psihiatrie, unde a fost internată de mai multe ori.

”În primul an nu am putut să mă concentrez nici pe afacere pentru că mi-a fost foarte rău. Am fost doi ani la rând internată pentru această problemă. Am fost internată la Obregia de două ori. Cred că urmează să fac greva foamei în fața Parchetului. Dacă va fi nevoie, o să fac și asta”, a mai spus designerul.