“Regina” TikTokului nu îl iartă pe “fost”: „Dacă nu era mumă-sa, era vai de el”

Apar noi detalii despre despărțirea momentului! După ce a fost acuzată în mediul online că își neglijează copilul și după ce Ionuț Bodi a numit-o alcoolică, Alexandra Bodi, gospodina din Mureș, a pornit un contraatac fără precedent la adresa bărbatului alături de care se afișa în tandrețuri pe TikTok.

Alexandra Bodi l-a făcut praf pe Ionuț, cel alături de care se expunea în cel mai drăgăstos mod cu putință pe TikTok. După ce s-au despărțit și a fost acuzată că este alcoolică, gospodina din Mureș l-a făcut praf și a mărturisit că acesta este întreținut de mama lui, care îl ajută și în creșterea copilului. De asemenea, Alexandra Bodi a mai făcut dezvăluiri șocante.

„Ionuț a avut niște bolțari și i-a vândut. Mumă-sa i-a crescut copilul, din pensia ei. Mergea la lucru dar a fost cu niște fufe care i-au mâncat banii. De dimineață, de când deschide ochii, e numai pe TikTok. A fost la lucru numai 2 luni de zile. I-am trimis eu bani. Opriți-vă! Că mi-a pus Ionuț oamenii în cap, a zis că nu i-am dat să mănânce la copilul ăla. Eu cred că am avut mai multă grijă de copilul lui, decât de copilul meu, dar el nu recunoaște nimic. Este un mincinos, se scoate.

De ce nu recunoaște că el a greșit cel mai mult? Caută toate motivele…Ionuț, de ce nu recunoști treburile astea? Să-ți fie rușine, că mi-ai pus oamenii în cap. Dar cu victimizarea asta nu o să pleci departe, fratele meu. Mi-ai făcut tu mie atâta rău. Dacă nu ar fi săraca mamă-sa, ar fi vai și amar de pielea lui. L-am lăsat 2 zile, plus cât am stat în spital cu fata, el deja a postat că nu mai e cu mine. Ce vină am avut eu? Nu am știut nimic, m-a blocat peste tot” a spus Alexandra Bodi, în pledoaria ei.

Condiționată de situația materială precară pe care o are, Alexandra Bodi le-a recunoscut internauților, pe TikTok, faptul că a fost și la cerșit pentru a face rost de bani pentru copilul său. De asemenea, „regina” de pe TikTok a povestit că fiica ei este bolnavă, dar în ciuda tuturor lucrurilor, aceasta nu se plânge.

„El dacă nu mai suntem noi împreună, sunt curioasă ce face el cu copilul ăla, dacă nu o să mai fie mama lui? Sora lui are și ea 3 copii. Dacă nu ar fi săraca mamă-sa, ar fi vai și amar de pielea lui.

M-a dezamăgit foarte, foarte rău. Eu am vrut să fac o casă și o masă cu el, pentru ambii copii. Nu am făcut diferență între copiii ăștia doi, al meu și al lui. Eu cum am crescut-o pe Daria? Singură. Nu am avut lemne, copilul meu a fost și bolnav, du-te și chinuie-te, mergi cu ea în spital, am cerșit bani de lapte, mâncam o felie de pâine pe zi și tot nu mi-am lăsat copilul.

Eu am un copil bolnav și tot nu mă plâng. Există un Dumnezeu în cer, dacă mă va asculta și Cel de Sus pe mine. Recunosc, am înjurat i de copii și de tot ce mi-a venit la gură, mi-am cerut scuze, dar persoanele astea care mă tot înjură zi și noapte să nu aibă parte pe urmă, să n-aibă păr în cap” a mai completat Alexandra Bodi.

