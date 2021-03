Lumea o pune la zid că nu are grijă de fiica ei, dar îi face toate poftele! Ce i-a cumpărat Alexandra Bodi fetiței sale. VIDEO

Internauții au pus-o de multe ori la zid că este o mamă neglijentă, dar Alexandra Bodi face tot ce poate pentru ca fiica ei să fie fericită, La începutul iernii, gospodina din Mureș i-a cumpărat fetiței sale haine groase, după posibilități.

De-a lungul timpului, Alexandra Bodi a fost criticată de multe ori că nu are grijă așa cum ar trebui de copilul său. Deși săracă, gospodina din Mureș se străduiește să-i ofere fetiței sale, în funcție de posibilitățile pe care le are, tot ceea ce are nevoie.

Pe contul său de TikTok, acum ceva timp, Alexandra Bodi a postat un clip video în care le arată urmăritorilor ei ce i-a cumpărat fiicei sale: o geacă de iarnă foarte groasă, o pereche de colanți la fel de groși și o pereche de ghete. Mai mult, Alexandra Bodi a dezvăluit și prețul articolelor vestimentare.

„Vedeți geaca asta? Și asta e scumpă, costă până în 160 de lei, colanți groși de iarnă, sunt 50 de lei, că nu a vrut blugi, uitați. Și cizmulițele acestea, vedeți? Să nu credeți că nu-i cumpăr fetei mele, dragii mei. Eu oricum vă respect și vă mulțumesc” a spus Alexandra Bodi, în clipul video pe care l-a postat pe contul ei de TikTok, în luna decembrie.

Ce îi pune pe masă Alexandra Bodi, fiicei sale

În funcție de posibilitățile pe care le are, gospodina din Mureș se străduiește să ofere ce poate familiei sale.

Tocmai de aceea, Alexandra Bodi le-a arătat tuturor ce a gătit pentru familia ei, dar și cu ce anume își răsfață fiica. Modestă, i-a cumpărat o doză de Fanta, pe care cea mică a apreciat-o enorm, chiar dacă pentru alți copii nu ar fi însemnat mare lucru.

„Haideți la un cârnat. Arată și tu, mamă. Uite și fata…și mămăliga! Uitați și varza! Bea fata Fanta, uitați sucurile. Eu beau Hell, ăsta e al meu. Haideți cu noi la masă, uitați mămăliguța, e super tare, consistent, că am tăiat porcul, să mâncăm bine” au spus Alexandra și fiica ei, pe TikTok.