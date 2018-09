Relația cu Smiley i-a fost ”fatală”? Gina Pistol, înlocuită la Antena 1

Gina Pistol trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Smiley, și, deși cei doi nu se afișează prea des împreună, se înțeleg foarte bine. Recent, blondina a primit o veste proastă, va fi înlocuită la Antena 1, mai exact la emisiunea ”Asia Express”, de către Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu.

Deși a prezentat prima ediție a reality show-ului Asia Express, oficialii trustului Intact au decis, însă că pentru a doua nu va mai fi ea pe post de amfitrioană, ci Liviu Vârciu şi Andrei Ștefănescu, scrie Capital.ro. Să îi fi fost “fatală“ relația cu Smiley? Toată lumea știe că cei doi fac parte din cele mai mari trusturi concurente, Smiley la Pro TV și Gina Pistol la Antena 1, iar acesta poate fi unul dintre motivele pentru care Gina nu mai face parte din proiectul “Asia Express”.

Smiley, despre relația cu Gina Pistol: ”Dacă iubesc pe cineva, fac orice!”

Chiar dacă de regulă este discret în privința vieții lui particulare, Smiley a recunoscut într-un interviu că este dispus să facă orice în numele iubirii. Smiley, despre care se spune că are o relație cu Gina Pistol, a făcut confesiuni într-un interviu pentru andreearaicu.ro. Întrebat ce a făcut în numele iubirii, Smiley a răspuns: „Păi am fost la Capătul Pământului cu o fată. Serios! E în Portugalia și se numeste Cabo da Roca. M-am prezentat la întâlnire în numele iubirii. Nu cred că am făcut lucruri mari. În numele iubirii aș face orice. Dacă iubesc pe cineva, fac orice”.

Artistul a explicat și că au existat și momente când s-a simțit respins și a explicat cum a reușit să treacă peste astfel de momente.

„Da, de multe ori… Dacă nu sunt dorit într-un loc sau nu mă simt bine undeva, înseamnă că nu e locul meu acolo. Eu văd lucrurile foarte lejer. Am înțeles că și oamenii care nu mai sunt în viața mea nu trebuia să mai fie. Asta nu e nici rău și nici bine. Pur și simplu nu trebuia să mai fie.

Sunt lucruri care se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Există o oarecare chimie, o oarecare legătură între oameni care face ca lucrurile să se întâmple lejer, frumos, fără probleme. Alteori nu se întâmplă deloc sau doar pentru o anumită perioadă. Eu trec destul de ușor, dar mi-am luat și eu părțile mele de suferință din treaba asta. Cumva trebuie să acceptăm că nu toată lumea trebuie să te iubească sau să te placă. Punct. Trebuie să acceptăm asta și suntem liniștiți. Dacă înveți să trăiești cu tine în pace, e lejer, e bine”, a afirmat Smiley.