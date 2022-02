Renata nu mai are nevoie de prezentare. Povestea ei a făcut ocolul țării. Leo de la Strehaia, supranumit „Prințul țiganilor”, este elementul care a dat farmec „istoriei” halucinante. S-a iubit și cu Renata, dar și cu mama ei, Dana ”Criminala”. Se întâmpla cu mulți ani în urmă. Acum, Renata are iubit. La brațul căruia a ieșit la Brasserie, îmbrăcată ca-n filmele pentru adulți. Cine este bărbatul care i-ar fi cucerit inima? CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Renata iubește din nou? Așa pare din imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă! La Brasserie a fost invitată de bărbatul trecut binișor de anii primei tinereți, dar căruia îi „fug” des ochii pe trupul apetisant al ”fostei” lui Leo, îmbrăcată ca vedetele din filmele pentru adulți. Astfel că, la prima vedere, li s-ar potrivi de minune versurile trupei Andre, care s-a relansat recent, cu ”Moșule, ce tânăr ești!”.

În fine, anii sunt un număr, doar iubirea contează, așa că domnul din imagine și-a făcut „talentul”, galant, atent la nevoile atrăgătoarei sale iubite. Aveau să ia masa la restaurant, timp în care companionul i-a ”cântat” Renatei la ureche câte-n lună și-n stele, înveselind-o. În concluzie, a fost o seară reușită, în care toate au mers ca pe roate. Bărbatul s-a simțit, probabil, chiar ca-n cântec, în timp ce iubita lui a fost măgulită de toată atenția de care a avut parte.

Leo de la Strehaia, dezvăluiri incendiare despre amorul cu Renata și mama ei, ”Dana Criminala”

Leo de la Strehaia avea să dea amănunte picante despre tumultuoasa aventură pe care a avut-o și cu Renata, și cu mama ei, Dana ”Criminala”. „Mie îmi plăcea de ea de vreo 7 luni. Stătea cu fuste scurte, fără chiloți, cu sânii afară. M-a sedus. Se pune lângă mine pe scaun, în living. Mi-a luat mâna, mi-a pus-o unde trebuie (…). Mama ei crede că n-am filmare cu ea? Păi cine putea să reziste, dacă femeia arăta beton. Nici nu mai știam cine era Renata în momentele acelea. Am investit bani în ele. După aceea, am început să avem o relație.

Ca să-mi demonstreze, și-a făcut un tatuaj într-o zonă, așa, mai intimă. Am crezut că Renata nu știe. La un moment dat, mama ei mi-a zis că dacă îi mai dau 50.000 de euro să facem sex și cu ea, si cu Renata. Nu aveam curaj, că o iubeam pe Renata. Nu aveam curaj din cauza Renatei. Am băgat în Renata peste 500.000 de euro”, a povestit Leo. (Citește AICI toată confesiunea incredibilă).

