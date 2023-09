Liviu Vârciu riscă totul pentru a produce și partea a doua a filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”. Cum n-a găsit un sponsor care să investească în visul său, actorul a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că-și va vinde și apartamentul pe care-l are în Brașov, asta la doar câțiva ani după ce a făcut același lucru și cu proprietatea din Capitală a iubitei sale.

După ce mai întâi a vândut apartamentul iubitei sale, Liviu Vârciu va renunța și la locuința pe care o deține familia sa în Brașov. Cum actorul n-a găsit un sponsor care să investească în partea a doua a filmului pe care l-a produs, „Zăpadă, ceai și dragoste”, el a apelat la această soluție de „avarie”.

„Au trecut ceva ani, iar în mai vom filma partea a doua. Am strâns ceva bani. Mai am un apartament la Brașov, îl vând și pe acela. Și gata, am terminat cu toate proprietățile. La prima serie i l-am vândut pe-al Andei, acum pe al meu. Dar am încredere foarte mare în proiect”, a declarat Liviu Vârciu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ne-am plătit toate facturile”

În urmă cu mai bine de patru ani, iubita actorului, Anda Călin, își vindea apartamentul din Capitală, iar toți banii încasați i-a investit în producția lui Liviu Vârciu. Costurile s-au ridicat la 400.000 de euro, în condițiile în care vedeta TV nu a plătit actorii care au jucat în prima parte a filmului său.

„Pentru prima parte, actorii au acceptat să joace fără să fie plătiți. Ne-am scos investiția, ne-am plătit toate facturile, dar bani nu prea au mai rămas. Pentru partea a doua, îmi doresc să aduc și doi actori de la Hollywood, sunt în discuții avansate cu aceștia.

Mai am nevoie cam de 250.000 de euro, pentru acest film”, a completat Vârciu.

Rol principal într-un serial

Până în mai, când vor începe filmările pentru partea a doua a producției sale, Liviu Vârciu are rol principal într-un serial, „Tătici”, ce va fi difuzat la Antena 1.

„Am rolul principal în Tătici, serialul de pe Antena 1. Sunt un tătic cu trei copii. Mămica e Diana Cavalioti, am cunoscut-o la filmări, e o actriță foarte talentată”, ne-a mai spus vedeta.

Totodată, chiar dacă este prins cu filmările la acest serial, cât și pentru alte două emisiuni ale trustului, Liviu Vârciu își face timp și pentru prima sa iubire, muzica și trupa L.A:

„Suntem cu festivalurile retro. L-am pus la treabă și pe George Călin, care ne-a promis o piesă nouă în două săptămâni”.

