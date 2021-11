E conflictul momentului în România! S-a întâmplat la clinica patronată de Alex Ashraf și Oana Zăvoranu, când o asistentă și-a cerut drepturile financiare. Și semnarea unui act de încetare a colaborării. Părerile sunt împărțite. Alex spune că a fost agresat, ba i s-a rupt chiar lanțul, femeia vine cu o replică tăioasă: ”Mi-a pus mâna în gât!” Mai mult, dă detalii despre cum s-ar fi desfășurat activitatea acolo, iar în declarațiile ei pentru CANCAN.RO scoate la iveală unele nereguli. Avem toate detaliile.

Asistenta avea să-și spună povestea ei, referitor la scandalul izbucnit miercuri dimineața, la clinica medicală, oprit de intervenția Poliției. Neagă orice fel de acuzație pe care a făcut-o soțul Oanei Zăvoranu, ba spune că ea a fost victima.

„Au spus că vai, ce persoană minunată sunt”

Cuvintele încep să curgă. ”Eu colaborez cu clinica din 2019. Sunt asistent medical cu competență pe radiologie. Am început colaborarea când aici era tatăl domnului Alex, a plecat el, a venit domnul Horia Vlădescu, am continuat colaborarea în termeni OK. S-a înființat apoi o firmă, pentru a putea factura orele lucrate în clinică…

Apoi, m-am certat cu Horia, a plecat, pe urmă au venit ei din luna septembrie. Atunci, au stat de vorbă cu fiecare angajat, au spus că vai, ce persoană minunată sunt, că mă vor în conducerea clinicii”, spune asistenta.

”Le-am falsificat și un contract!”

Avea să accepte propunerea. Și să-și spună părerile vizavi de activitatea din clinică la care, de altfel, luase parte. ”Am acceptat, am crezut că vor să pună lucrurile la punct, că medical vor să fie OK. Am încercat să le spun cum se face din punct de vedere medical, proceduri medicale pe care le-am semnat și pe care le-au verificat cei de la DSP când au avut o reclamație…

Atunci m-am dus, s-au prezentat proceduri făcute de mine, proceduri care au fost OK. Am organizat toată partea de Covid, mi-am văzut de treaba mea la RMN, până la 12 noaptea, sunt 160 de ore lucrate acolo, zile de sâmbătă, și după aia până la 12, până la două noaptea… Ore pe care urma să mi le plătească”, a continuat asistenta.

A început să aibă temeri atunci când… ”În momentul în care am văzut că lucrurile stau așa și că îmi dau mesaje cu «Dă-l afară pe ăla, avansează-l pe ăla, că ăla a pus telefonul nu știu cum, că ăla are nu știu ce apel…» «Dă-o afară pe cățeaua aia..» «Adu-mi altul în locul ăluia…» Să știți că eu am adus câțiva asistenți în clinica aia, colaboratori, chiar, să poată funcționa. Ba mai mult, le-am falsificat și un contract, că nu mai aveau cu cine să lucreze testele pentru Covid. Că nu plătiseră nici la ceilalți, pe urmă au început cu ăștia… Mă rog, lucruri pe care nu le știam eu prea bine neapărat, eu mă ocupam mai mult cu partea medicală”, a mai dezvăluit femeia.

”Când am refuzat postul, mi-am dat seamă că voi avea probleme!”

Avea să ceară excluderea ei din organigrama de conducere. ”Cert e că, atunci când am văzut că lucrurile iau o astfel de întorsătură și că primesc mesaje că n-are ea suficient de mulți pacienți, că să îi aduc eu pacienți de la spital… Eu nu aveam cum să fac acest lucru, pentru că eu nu sunt reprezentant medical, ca să ne înțelegem.

Am comunicat că nu mai doresc să fac parte din organigrama lor de conducere și dacă vor să mai facă operare să-mi spună, dacă nu, nu. Dar, dându-mi seama cum sunt ei, că azi ești în grații, mâine nu mai ești, mi-am dat seama că în momentul în care i-am refuzat ca post de conducere o să am probleme. Și, sincer, nu-mi doream să continui o colaborare”, continuă povestea.

„Eu sunt căutată pentru munca pe care o fac”

I s-a adresat lui Alex Ashraf. ”Am vorbit cu domnul Alex la telefon și mi-a zis că nu mă vrea afară din clinică și că o să vorbească și cu doamna Oana și o să-mi comunice în câteva zile dacă rămân în clinică pe parte de operare. Lucru care nu s-a întâmplat. Au trecut mai multe zile, se apropia luna de sfârșit, eu figuram în graficul pentru RMN, pentru că nu au decât un singur angajat care lucrează dimineața și îi asiguram celelalte ture, le acopeream eu și colegii mei, lucru care nu s-a întâmplat.

Am reușit să vorbesc, până la urmă, cu Mihaela Cocoș, făcută și ea un fel de manager, pentru că ei mă ocoleau, pur și simplu, și i-am spus că eu, de la întâi, până lămuresc situația, eu mi-am dat deja turele pe care le am în altă parte și că nu mai doresc să continui colaborarea. Am spus că am așteptat răspunsul domnului Alex, care nu a venit și că eu nu pot să stau în instabilitate. Am o vârstă, am 47 de ani… Eu sunt căutată pentru munca pe care o fac…”, spune asistenta.

”Am cerut plata facturii, nu mi-au mai răspuns la telefon”

Alex Ashraf o acuzase că nu a respectat preavizul, iar răspunsul femeii a venit prompt. ”Nu mi-a spus nimic! În momentul în care am vorbit cu Mihaela, fata care se ocupă, vezi Doamne, de organizare în continuare, eu i-am spus că nu mai vreau să vin, ea s-a dus și a vorbit cu domnul Alex, nu știu ce a spus, s-a întors și mi-a zis că domnul Alex nu vrea să mă dea afară. Dar discuția nu era așa. Eu voiam să închei colaborarea. Și le-am propus ca, până își găsesc operator RMN, că nu sunt foarte mulți pe piață, o să încerc să acopăr turele în limita timpului meu disponibil. Asta le-am propus.

Una dintre colegele mele a fost pe tură, s-o acopere, urma să mă duc și eu. Am întrebat-o pe Mihaela dacă are nevoie și ce trebuie să acoperim până își găsesc operatori, Mihaela nu mi-a răspuns… Într-un final, la insistențele mele, să-mi răspundă pe Whatsapp cum că a fost luată de conducere decizia că se va înceta colaborarea cu mine. Eu apucasem să-i dau factura pe data de 29, factură pe care a terminat-o doamna Mihaela Cocoș cu orele de pe luna octombrie …

Când conducerea a luat decizia de a înceta colaborarea cu mine, ceea ce nu era nicio noutate, eu doream același lucru. Am zis «Perfect», zic «Mai aveți nevoie să vă mai acoperim ture?» Au spus că nu. Atunci am cerut să mi se facă plata facturii. În momentul ăla, nu mi-au mai răspuns la telefon, deși am încercat și la Mihaela, și la domnul Alex, și la doamna Oana”, povestește asistenta.

”M-am speriat, m-au blocat pe toate căile”

Tot ea spune că bătaia nu era plata, salariul pe luna respectivă, ci de încheierea colaborării. ”Nu e vorba de salariu aici. E vorba de o colaborare. Adică eu am o societate care a încheiat un contract cu dânșii… E adevărat, este în termenul legal (plata), dar eu nu zic că au întârziat cu banii. Eu doar le-am solicitat să-mi spună data la care mă plătesc. Că nu aveau o dată fixă, mă plăteau, de regulă, pe 5. El putea să mă plătească și pe 1, nu eram în afara termenului, e adevărat”, a încercat să elucideze misterul.

Avea să-și ia inima-n dinți și să meargă la clinică. ”De ce m-am dus azi la clinică? Pentru că aseară nu mi-au răspuns la telefon când am întrebat când vor face plata… Nu mi-a mai răspuns nimeni la telefon, la mail… În care am solicitat doar să-mi comunice data plății. Plata era pe 5 în condițiile în care noi colaboram în continuare. Dar dacă au zis că încheiem colaborarea, nu era normal să încheiem un act? Noi nu am încheiat niciun act.

Tocmai de asta am vrut să vorbesc cu dânșii, să facem actul de încheiere al colaborării și să-mi spună că pe data de 15, 20, 30 să-mi achite banii. Ținând cont de antecedentele dânșilor, normal că m-am speriat, am văzut că nu mai vorbește nimeni, m-au blocat pe toate căile, nu aveam cu cine să mai vorbesc. De dimineață am sunat pe telefonul fix al clinicii și am vrut să vorbesc cu Mihaela, nu a vrut.

Atunci, m-am urcat în mașină și m-am dus la clinică. Acolo, Mihaela nu a vrut să coboare să vorbească, eu m-am așezat la recepție, am cerut să vorbesc cu cineva din conducere, fata de acolo mi-a transmis că domnul Alex a zis să ies și să mut mașina din fața clinicii, am refuzat până când nu vine cineva să mă lămurească și am rămas pe scaun.

Am vorbit, între timp, la telefon, eram iritată, e adevărat, de situație, pentru că eu am muncit în clinica aia, să știți, ture până noaptea, ca să nu mai vorbesc de altele… Adică, eu chiar mi-am dat tot interesul”, spune, revoltată, asistenta.

”A înfipt mâna în brațul meu, m-a împins afară, mi-a băgat mâna în gât”

Alex Ashraf a coborât, în cele din urmă. ”Și, după jumătate de oră, a venit domnul Alex, fără să-mi spună «Hai, că vorbim, vino mâine sau vino joi sau îți dau banii pe 10 sau pe 15», mi-a zis «Ieși afară». I-am spus că nu vreau până când nu lămuresc situația. Atunci a înfipt mâna în brațul meu, m-a împins afară, mi-a băgat mâna în gât.

Toate angajatele de la o firmă de peste drum de clinică au văzut, unele au și filmat. S-a văzut tot incidentul, nu am agresat pe nimeni, nu a căzut nimeni. E adevărat, eu, în momentul în care mi-a băgat mâna în gât, l-am prins de lanț, dar nu l-am atins pe el. I-am spus că nu-i dau drumul până când nu se uită în ochii mei și-mi spune când îmi face plata și că nu are de gând să mă păcălească. El, cu mâna în gâtul meu, iar cu cealaltă încerca să-mi desfacă mâna de pe lanțul lui.

Eu am spus că nu dau drumul lanțului, nu știu valoarea lui, dar în momentul ăla s-a tras în spate, cumva, iar eu am dat drumul lanțului, care s-a rupt, dar e la dânsul”, a continuat asistenta.

„Am continuat să le cer banii, pentru că este munca mea”

Trei apeluri la 112 și sosirea polițiștilor au condus la calmarea spiritelor. ”N-a căzut nimeni, repet, o să se vadă pe camere. A chemat paza, eu am sunat la 112, nu știu dacă el a făcut-o, și a mai sunat cineva de vizavi. Au fost trei apeluri la 112. A venit paza, mi-a spus că stau pe domeniu public, am coborât pe trotuar, în fața clinicii.

Am continuat să le cer banii, pentru că este munca mea, și să-mi spună când îmi dau banii și că nu plec de acolo fără un contract încheiat și cu obligația de plată, măcar să-mi spună până când. A încercat să-mi zică că pe 10, i-am spus că asta trebuia să facă de la început și nu se mai ajungea aici și să-mi dea contractul de încheiere.

Au venit domnii de la Poliție, ne-au invitat la secție, unde fiecare am depus câte o declarație. Și cam asta s-a întâmplat. Nu am făcut scandal”, a încheiat fosta asistentă a clinicii lui Alex Ashraf.

