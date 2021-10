Oana Zăvoranu a făcut-o pe Sherlock Holmes pe străzile din Capitală

Oana Zăvoranu este cunoscută pentru temperamentul ei, dar și pentru setea cu care-și face dreptate atunci când cineva încearcă să o doboare. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când un individ i-a furat câinele! Bruneta a alertat Poliția, a făcut live-uri pe rețelele de socializare, dar n-a putut sta cu mâinile în sân. S-a urcat în mașină, a dat „alarma” între prieteni și a făcut-o pe Sherlock Holmes. CANCAN.RO a surprins-o pe „Querida” în acțiune și vă arată imagini exclusive.

Animalele reprezintă punctul slab al Oanei Zăvoranu, iar cine vrea să-i facă rău, susține vedeta, atentează la prietenii ei credincioși. În urmă cu două zile, pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu făcea un live, extrem de nervoasă, în care dădea ultimatum celui care îi furase patrupedul preferat, chiar din curtea casei. Deși camerele de luat vederi montate pe imobilul acesteia, dar și ale vecinilor au surprins întreg momentul, Oana n-a putut sta cu mâinile în sân.

Și-a sunat prietenii apropiați, s-a urcat în mașină și a plecat în căutarea hoțului, exact ca un adevărat detectiv. CANCAN.RO a obținut imagini în exclusivitate din timpul „acțiunii”.

Chiar dacă vremea nu era deloc prietenoasă, „Querida”, soțul ei și câțiva prieteni apropiați au colindat ore bune pe străzile din București.

Au dat telefoane peste telefoane, nervii au fost întinși la maximum, au stat de vorbă cu trecătorii și până în jurul orei 3.30 au făcut ture de forță prin zona Unirii, Izvor, dar și în alte locuri din Capitală.

Oana Zăvoranu și-a găsit câinele

După mai multe căutări, Oana și-a găsit animalul de companie și s-a putut întoarce liniștită acasă. Dovadă stă mesajul postat pe contul de Instagram:

”După mai bine de 12 ore de căutări ca în filme pe ploaie și frig, OZZY nostru iubit a fost găsit !!!🙏🙏🙏❤️❤️❤️

Mulțumim din inimă miilor de mesaje, postări, repostări pe grupuri, implicării oamenilor care știu ce înseamnă să ai «copii cu blaniță» și tuturor celor care ne-au ajutat cu informații valoroase ieri și azi noapte.

Suntem frânți și noi și prietenii noștri care au stat pe străzi cu noi până la 3:30 azi dimineață și au fost trup și suflet lângă noi (…) Mulțumesc și Poliției Române pentru desfășurarea de forțe de ieri și azi noapte

God Bless people with big and genuine hearts! Iar OZZY vă mulțumește tuturor pentru dragoste și suport… știe cât e de iubit 😍

Love you much, Oana ❤️❤️”, este mesajul postat de Oana pe Instagram.

