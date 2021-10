Oana Zăvoranu a făcut anunțul! Micuțul Ozzy a fost găsit! În urmă cu o zi, patrupedul a fost furat din curtea casei

În urmă cu o zi, Oana Zăvoranu a anunțat pe rețelele de socializare faptul că micuțul Ozzy, patrupedul acesteia, a fost furat din curte de către un bărbat. Ba mai mult decât atât, a și postat pe Instagram imagini cu omul care îi ținea în brațe câinele.

Oana Zăvoranu s-a confruntat cu o problemă majoră zilele acestea. Ozzy, patrupedul său, a fost furat chiar din curtea casei sale. Pe rețelele de socializare, bruneta a postat și imagini cu bărbații care i-au luat câinele. A fost la poliție și ea, alături de prietenii săi, l-au căutat până după miezul nopții. Din fericire, însă, Oana Zăvoranu poate răsufla ușurată acum, după ce a reușit să îl recupereze pe micuțul Ozzy.

”După mai bine de 12 ore de căutări ca în filme pe ploaie și frig, OZZY nostru iubit a fost găsit !!!🙏🙏🙏❤️❤️❤️

Mulțumim din inimă miilor de mesaje, postări, repostări pe grupuri , implicării oamenilor care știu ce înseamnă să ai ‘copii cu blaniță’ și tuturor celor care ne-au ajutat cu informații valoroase ieri și azi noapte 🙏🙏🙏

Mai târziu am să vă postez imagini ‘la cald’ cu găsirea lui și tot ce s-a întâmplat…Suntem frânți și noi și prietenii noștri care au stat pe străzi cu noi până la 3:30 azi dimineață și au fost trup și suflet lângă noi. Kirstina, ‘dna Vice’ ❤️producatoarea emisiunii ‘What the Fuck’ de pe YouTube, pe care voi ați adorat-o și cea a viitorului sezon care vine acum tot pe YouTube, ‘Oana Show’ , te iubesc că ai fost cu noi și l-am găsit împreună pe copil❤️❤️❤️🙏🙏

Doru Iubire Finu, te iubim, că la fel, ești ‘tată de blănos’ și ai palpitat și ai mers cu noi prin ploaie 🙏🙏❤️❤️❤️….cât și ÎNGERULUI de OM care practic l-a găsit și a dorit să își păstreze anonimatul ❤️❤️❤️🙏🙏🙏

Zic doar atât…ADRIAN, îți suntem veșnic recunoscători pentru ce ai făcut tu azi noapte pentru Ozzy și implicit pentru noi❤️❤️❤️🙏🙏

Mulțumesc și Poliției Române pentru desfășurarea de forțe de ieri și azi noapte

God Bless people with big and genuine hearts ❤️❤️

Iar OZZY vă mulțumește tuturor pentru dragoste și suport..știe cât e de iubit 😍

Love you much, Oana ❤️❤️”, este mesajul postat de Oana pe Instagram.

Sursă foto: captură video Youtube