Rețeta zilei, din liniștea mănăstirii: drob de legume de post, așa cum îl pregătește Maica Alexia de la Voroneț

În tăcerea chiliei, la lumina blândă a candelei și cu rugăciunea șoptită în gând, mâncarea de post capătă rost, nu doar gust. Maica Alexia Strugariu ne împărtășește o rânduială simplă, curată și hrănitoare: drobul de legume, făcut cu răbdare, ca pentru trup și suflet deopotrivă.

În mănăstire, bucătăria nu este doar loc de gătit, ci și loc de ascultare. Printre aburi, legume și miresme cuminți, se păstrează rânduiala postului, iar fiecare lucru se face încet, cu inimă liniștită. Maica Alexia spune că drobul de legume se poate face în multe chipuri, după ce are gospodina la îndemână, dar întotdeauna cu măsură și cu pace.

Rânduiala ingredientelor, așa cum se cuvine în post

Pentru acest drob de post, se pot folosi fasole, orez sau, după poftă și putere, hrișcă ori cartofi fierți. Fasolea se fierbe din vreme, cu răbdare, până se înmoaie bine. Orezul se fierbe și el separat și se lasă la răcit, căci lucrurile nu se amestecă în grabă. Ceapa și morcovul se călesc încet, în puțin ulei, până se îmblânzesc și își lasă dulceața firească.

O parte din boabe și legume se pot trece prin robot, să se facă pastă fină, „mititele”, cum spune maica, iar fasolea se poate frământa și cu mâna, că nu cere neapărat fierul mașinii. În acest amestec se adaugă mărar verde, tocat mărunt, că dă prospețime și viață, apoi sare, piper, coriandru și, după plăcere, usturoi, care dă putere mâncării.

Cum se leagă drobul și se aduce la bun sfârșit

Ca să se lege toate laolaltă, se pune puțină făină sau pesmet, după cum este obiceiul casei, și un strop de ulei. Pentru ca drobul să fie pufos, se adaugă un vârf de bicarbonat stins, „cum se află la orice gospodină”, spune maica, cu vorbă blândă. Totul se frământă cu grijă, fără grabă, până când compoziția se adună frumos și ascultă mâna.

Se poate pune în tavă, unsă ușor, și se dă la cuptor până se rumenește domol, cât să prindă crustă ușoară, fără să se usuce. În acest timp, în bucătărie se păstrează liniștea, iar gândul se întoarce spre cele de folos: post, lumină, răbdare.

O mâncare simplă, cu rost adânc

Acest drob de legume nu este doar o rețetă de post, ci o lecție de cumpătare. Din puține se face destul, iar din lucruri simple se naște hrană bună. Așa cum cădelnița umple biserica de mireasmă, tot așa o mâncare gătită cu rugăciune umple casa de pace.

Maica Alexia ne amintește că postul nu înseamnă lipsă, ci limpezire. Iar când mâncarea este făcută cu rânduială, cu inimă curată și cu mulțumire, ea hrănește nu doar trupul, ci și sufletul, așa cum se cuvine în zilele de lumină și așteptare.

