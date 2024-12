Revelion 2025. Ce NU ai voie sub nicio formă să faci în noaptea dintre ani

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au respectat diferite superstiții în noaptea de Revelion pentru ca în noul an să fie feriți de rele și să aibă parte de belșug, reușite și noroc. Iată ce nu trebuie să faci în noaptea dintre an ca să fii ferit de ghinioane.

În noaptea de Revelion 2025, nu ai voie să speli rufe, să coși, să tricotezi sau să te ocupi de alte treburi casnice. Este complet interzis să intri în noul an cu datorii sau fără bani în buzunar. Astfel, este bine să te asiguri că ai ceva bani la tine în seara de Revelion ca să-ți meargă bine pe plan financiar în următorul an. Totodată, de Revelion, este complet interzis să agăți calendarul cu noul an pe perete înainte ca acesta să înceapă și ca 2025 să se fi încheiat.

Un alt lucru complet interzis de Revelion și în prima zi a anului este să plângeți sau să spargeți ceva din casă. Se spune că, dacă veți face aceste lucruri, vă veți alunga norocul din noul an. De asemenea, în noaptea de Revelion 2025, nu ai voie să gătești sau să consumi mâncare din carne de pui. Se spune că norocul se risipeşte, așa cum găina scormoneşte şi împrăştie pământul.

De asemenea, se spune că nu este bine să ieșiți din casă, în prima zi a anului, până când nu primiți un musafir. Mare atenție, însă, el nu trebuie să fie nici blond, nici roșcat, ci brunet.

Ce este bine să faci în noaptea de Revelion 2025

– fetele nemăritate să pună într-un vas cu apă busuioc, o ramură de măr şi o monedă, pentru a visa în noaptea respectivă pe cel cu care „le este sortit” să se căsătorească;

– în noaptea de Revelion, la ora 00.00 sau imediat după, ţineţi aproape ce doriţi mai mult pentru anul viitor: bani pentru bunăstare, persoana iubită pentru noroc în dragoste, paharul cu şampanie pentru veselie;