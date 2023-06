Rezistă sau nu relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea? Un personaj cunoscut sugerează că s-ar putea căsători

După o perioadă destul de zbuciumată, în care a încercat să își găsească echilibrul și fericirea, Andreea Bălan pare că a reușit. Recent, blondina a anunțat că iubește, din nou, iar relația cu noul partener pare una promițătoare. Mai mult, cei doi ar putea chiar să ajungă la căsătorie, potrivit previziunilor clarvăzătoarei Carmen Harra.

În data de 23 iunie, chiar de ziua ei, Andreea Bălan le-a dat fanilor săi vestea cea mare. Artista și-a găsit fericirea în brațele jucătorului de tenis Victor Cornea. Cei doi formează un cuplu și par să aibă planuri mari de viitor. Cântăreața și-a declarat iubirea public și este în al nouălea cer.

„Azi, de ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragilor, că iubesc, sunt iubită şi sunt mai fericită ca niciodată”, a scris Andreea Bălan în dreptul unor fotografii de cuplu pe care le-a postat în mediul online.

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN A VORBIT DESPRE NOUA VIAȚĂ PE CARE O DUCE ALĂTURI DE VICTOR CORNEA. „SUNT FOARTE FERICITĂ”)

Andreea Bălan și-a găsit sufletul pereche?

Deși sunt încă la început de drum, Andreea Bălan și Victor Cornea par să aibă un viitor strălucitor. Cei doi se iubesc din plin și este posibil să ajungă chiar în fața altarului. În urmă cu doar câțiva ani, pe vremea când artista forma un cuplu cu George Burcea, Carmen Harra spunea că mariajul celor doi nu este sortit succesului și că perechea o să se despartă. Previziunile clarvăzătoarei s-au adeverit, iar cântăreața și actorul au ajuns, așa cum știm, la un divorț cu scandal.

De asemenea, tot atunci, Carmen Harra mai spunea că Andreea Bălan o să bifeze două căsnicii în viața ei și că după mariajul cu George Burcea o să îmbrace, din nou, rochia de mireasă. Iar dacă previziunile se adeveresc și de această dată este posibil ca Victor Cornea să fie alesul.

„Numerologic vorbind, nu se pot acomoda unul cu celălalt. 7 cu 6 se bat cap în cap şi înseamnă o relaţie foarte dificilă, o relaţie toxică. Sunt doi oameni care văd lumea diferit; sunt atât de diferiţi încât e greu să reziste în timp. El e un băiat foarte bun, dar într-o căsnicie trebuie să te potriveşti.

Dacă în următorii ani lucrurile nu merg bine, Andreea va decide să meargă pe drumul ei şi, apoi, să fie într-o altă relaţie. Nu vreau să le prevestesc despărţirea chiar acum, însă numerologia îi avertizează. În codul ei, ea are doi copii şi două mariaje”, declara Carmen Harra.

(VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, GEST NEAȘTEPTAT PENTRU NOUL IUBIT CELEBRU. VICTOR CORNEA A REACȚIONAT IMEDIAT)

Andreea Bălan, declarații despre noua relație

În ultimii doi ani, Andreea Bălan nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat și asta pentru că și-a dorit timp pentru ea. Însă, acum a decis că este momentul să își deschidă iar inima, iar cel care a prin momentul este jucătorul de tenis Victor Cornea. Se pare că artista a fost atrasă de disciplina, performanța și ambiția noului partener și a simțit din prima că este persoana potrivită pentru ea.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit despre viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus Andreea Bălan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.