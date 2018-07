REZULTATE BAC 2018 – Se intampla acum pe EDU.RO

A picat edu.ro. La doar două zile după ce oficialii au creat pe site-ul Ministerului Educației o pagină specială pentru Bacalaureat 2018, edu.ro a picat. Internauții care au vrut să verifice diferite informații pe edu.ro nu au reușit, pentru că, imediat, ce încercau să intre pe site le apărea un mesaj în limba engleză.

Site-ul edu.ro a picat cu trei zile înainte de afișarea rezultatelor la BAC 2018

A picat edu.ro. Toți cei care au accesat încă de la primele ale acestei zile site-ul edu.ro au avut parte de o supriză neplăcută. Pagina nu se încărca și apărea mesajul acesta în limba engleză: “ The connection has timed out

The server at www.edu.ro is taking too long to respond.The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments. If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection. If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

(n.r.: Conexiunea a expirat.

Serverului edu.ro îi ia prea mult timp să răspundă. Site-ul ar putea fi indisponibil temporar sau prea accesat. Încearcă din nou în câteva clipe. Dacă nu poți să accesezi nici alte pagini web, verifică-ți conexiunea la internet. În cazul în care calculatorul sau Internetul sunt au sisteme de protecție, asigură-te că Firefox îți permite să accesezi Web.)”.

Din păcate, la ora transmiterii acestei știri, problema apărută la site-ul edu.ro nu a fost rezolvată.