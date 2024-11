Rezultate EXIT POLL ora 21:00. Ce spun candidații la alegerile prezidențiale despre rezultate

Astăzi, românii au fost chemați la urne pentru a alege viitorul președinte al țării, într-un scrutin deosebit de important. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 participă 13 candidați, iar prezența la vot a depășit pragul de 50%, cu un număr semnificativ de alegători care și-au exprimat opțiunile atât în țară, cât și în diaspora. Noul președinte își va începe mandatul pe 21 decembrie 2024, iar funcția poate fi ocupată pentru cel mult două mandate consecutive.

De la ora 20:00, toți candidații s-au pregătit să facă declarații publice, așteptând rezultatele EXIT POLL-urilor ce vor fi prezentate imediat după închiderea secțiilor de votare, la ora 21:00. Este un moment crucial pentru fiecare dintre ei, având în vedere importanța acestui scrutin pentru viitorul politic al țării.

Rezultate EXIT POLL ora 21:00

Rezultat exit-poll Avangarde și CIRA, potrivit știrile PRO TV:

1. Marcel Ciolacu – 25%

2. Elena Lasconi – 18%

3. Călin Georgescu – 16%

4. George Simion – 15%

5. Nicolae Ciucă – 14%

6. Mircea Geoană – 5%

7. Kelemen Hunor – 4%

8. Cristian Diaconescu – 2%

UPDATE 21:25:

Marcel Ciolacu, declarații în interviu Digi24:

„Este un scor așteptat! Este normal ca s-au fragmentat voturile. Eu cred ca scorul va mai creste. Au votat mai multi decat data trecuta in diaspora. Cred ca voturile de acolo pot rasturna ierahia din aceste exit poll-uri. Nu mai era o surpriza Calin Georgescu de 3 saptamani. Nu numesc pe nimeni premier, trebuie sa se faca o majoritate. Nu pot face o majoritate cu Georgescu. O sa lamuresc toate lucrurile. M-au afectat aceste lucruri. N-am furat nimic. Nu eu numesc premierul. Cu certitudine o sa fiu la dezbaterea digi. O sa fac in asa fel sa nu mai fie o urgenta. Nu am fost sa ma plimb!”, a mărturisit acesta.

UPDATE 21:24:

Mircea Geoană, declarații după ce a pierdut alegerile prezidențiale:

„Am rezistat la un atac încrucișat împotriva mea. Mulțumesc românilor că au fost aproape de mine și m-au votat. Sper ca în turul doi românii să aibă înțelepciune.”, a mărturisit acesta.

UPDATE 21:11:

Marcel Ciolacu, declarații după victoria de duminică:

„A fost un semnal clar că democrația în România este puternică și mă bucur că votul s-a desfășurat fără incidente majore, mai ales în acest moment. Sunt și prim-ministru al României. Mulțumesc mult tuturor celor implicați: poliție, jandarmerie, BEC, Ministerului de Externe pentru această organizare. Pot spune, fără nicio reținere, că un astfel de moment nu a mai fost în România. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat votul și încrederea lor. Astăzi, votul lor a fost un vot pozitiv pentru echilibru și stabilitate. A fost un vot pentru lucruri care contează, și, mai ales, aș dori să le mulțumesc tuturor românilor care au depășit această campanie și nu s-au lăsat descurajați. În ceea ce privește rezultatul votului de astăzi, un lucru este extrem de clar pentru mine. În spatele rezultatului obținut de fiecare dintre candidați sunt românii, indiferent de opțiunea lor politică, și voi ține cont de opinia lor. Cred că, în perioada următoare, va trebui să stau de vorbă cu fiecare candidat pentru a aduna toate propunerile bune din programele lor electorale. Am încercat și am dus, împreună cu colegii mei, o campanie fără ură și voi continua și în turul doi în același mod. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei prezenți aici și celor din țară pentru că au fost și sunt alături de mine. Fără ei, nu aș fi fost astăzi aici. Acest rezultat ne confirmă că am făcut ceea ce trebuie pentru țară, de la creșterea veniturilor la autostrăzi, spitale regionale și, mai nou, aderarea la spațiul Schengen. În final, aș dori să fac un apel către toți reprezentanții noștri în secțiile de votare să numere toate voturile exprimate de români și să nu părăsească secțiile de vot până nu se va număra ultimul buletin de vot și ultimul vot exprimat de români în această seară. Cred că cei care au câștigat sunt românii. Așa trebuie să arate o democrație. Vă mulțumesc mult și fac un apel către presă. Sunt ferm convins că, în următoarele două săptămâni, ne vom vedea foarte des și, mai ales, că după numărătorile paralele și după voturile venite din diaspora, o să ne mai întâlnim. Nu știu dacă în această formulă extinsă, dar cu mine, mai mult ca sigur, că vă veți întâlni. Vă mulțumesc mult.”, a mărturisit acesta.

UPDATE 21:05: Elena Lasconi, declarații după victoria de duminică:

”Le mulțumesc românilor care au ieșit la vot. Speranța e vie în România. Vreau să le mulțumesc celor care m-au ales. Fiecare vot e o responsabilitate pentru mine. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru efortul depus. Mă înclin în fața dvs. Vreau să le mulțumesc și delegaților, scorul e strâns. Hai să ne bucurăm mâine, dar mare atenție la sediile de votare. Fiecare buletin contează, trebuie să apărați voturile românilor.”, a mărturisit aceasta.

Candidatul la alegerile prezidențiale și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a exercitat dreptul de vot în această dimineață. Președintele PSD a votat la Școala Gimnazială Nr. 192, Strada Munteniei, nr.32, București.

Potrivit datelor oficiale, prezența la vot în România, cu 2 ore înainte de închiderea oficială a urnelor, a fost de 50,01%, cu 5.341.347 de alegători în mediul urban și 3.671.974 în mediul rural. În Capitală, 48,17% dintre românii cu drept de vot s-au prezentat la urne, având ocazia să își aleagă nu doar președintele, ci și să voteze la referendumul convocat de Nicușor Dan,, care a fost validat după ce a întrunit peste 30% din voturi. La acel moment, județele cu cea mai mare prezență au fost Ilfov, cu 58,88%, și Olt, cu 52,89%, urmate de Argeș, unde 52,03% dintre alegători au votat.

În diaspora, românii din Germania, Italia și Spania au fost cei mai activi, iar în Valencia s-a observat o mobilizare intensă pe ultima sută de metri, înainte de închiderea secțiilor de votare. Totuși, numărul de români din Spania a scăzut semnificativ față de alegerile din 2019, de la aproximativ un milion de români la puțin peste 600.000 în 2024.

Pe măsură ce orele trec și secțiile de votare se închid, toți candidații se pregătesc pentru a-și exprima speranțele și așteptările față de rezultatele alegerilor. Odată cu anunțarea rezultatelor EXIT POLL, urmează o nouă etapă, în care fiecare dintre aceștia își va evalua șansele de a ajunge în turul 2 al alegerilor. Rămâne de văzut cine va reuși să adune cele mai multe voturi și să își câștige încrederea cetățenilor pentru a deveni viitorul președinte al României, pentru următorii 5 ani.

Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale 2024

Pe 10 octombrie, BEC a stabilit, prin tragere la sorți, ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale 2024, primul tur.

Elena-Valerica Lasconi (USR)

George-Nicolae Simion (AUR)

Ion-Marcel Ciolacu (PSD)

Nicolae-Ionel Ciucă (PNL)

Kelemen Hunor (UDMR)

Mircea-Dan Geoană (independent)

Ana Birchall (independentă)

Alexandra-Beatrice Bertalan Păcuraru (Alternativa pentru Demnitate Națională)

Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Ludovic Orban ( Și-a anunțat retragerea din cursa pentru alegerile de la prezidențiale și că o va susține pe Elena Lasconi) (Forța Dreptei)

Călin Georgescu (independent)

Cristian Diaconescu (independent)

Cristian-Vasile Terheș (Partidul Național Conservator Român)

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

