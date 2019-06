Rică Răducanu, complicații după ce a fost operat de urgență. Medicii nu îl vor externa astăzi: ”Sunt mort, nu mai pot, tată!”

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Rică Răducanu a fost operat de urgență. Acum, însă, fostul portar al naționalei României se confruntă cu niște complicații după intervenția chirurgicală suferită. Iar medicii nu l-au putut externa astăzi.

În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este, în continuare, internat la Spitalul Colentina din Capitală după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

“Este, într-adevăr internat, a avut un adenom de prostată, cu o retenţie urinară. Domnul Rică Răducanu a şi fost supus unei intervenţii chirurgicale, s-a scos acel adenom, este în afara oricărui pericol”, a declarat pentru MEDIAFAX dr. Ioan Bogdan Furtună, purtătorul de cuvânt al Spitalului Colentina, în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Acum, însă, Rică Răducanu este cu moralul la pământ. Fostul portar al naționalei României trebuia să fie astăzi externat însă medicii nu l-au lăsat să plece acasă din cauza unor complicații.

“Nu mă mai deranja, că sunt mort tată. Mi-a scos sonda, nu merge nimic, nu îmi găseste hiba, nu ştiu ce dracu. Mai mă ţine aici. Să vedem că nu mai suport, sunt mort, nu mai pot, tată! Ce să mai? Sunt la pământ am plâns şi eu, a venit şi nevastă-mea şi a plâns. Eu aşa nu am mai păţit. Sunt mort, nu ştiu ce să zic. Păi, eu am fost operat miercuri şi a zis că îmi dă acasă drumul mâine şi unul a venit joi, l-au operat şi cu mine aici, la fel, la fel, dar mai mare prostata şi a plecat astăzi”, a spus fostul portar pentru România TV.

Rică Răducanu, unul dintre cei mai mari portari ai fotbalului românesc

Necula “Rică” Răducan este unul dintre cei mai mari portari pe care fotbalul românesc i-a cunoscut în perioada 1972-1975, performanţele sale fiind recompensate cu două Cupe ale României. După zece campionate jucate pentru Rapid, echipa în care a debutat, a trecut la Sportul Studenţesc şi apoi la Steaua, în anul 1978, echipa cu care a cucerit a treia Cupă a României din cariera sa.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, având la activ 329 de meciuri jucate în prima divizie, iar în echipa naţională 61 de selecţii. Este recunoscut ca personalitate a sportului românesc fiind considerat portarul care a dominat “viaţa fotbalistică” în perioada 1965 si 1978. Fostul fotbalist a fost decorat, în martie 2008, de preşedintele Traian Băsescu cu “Meritul Sportiv” Clasa III, alături de Cornel Dinu şi Mircea Lucescu, reprezentanţi ai generaţiei care a participat la Campionatul Mondial din Mexic din 1970.