Rică Răducanu i-a rupt coastele Corinei Chiriac: ”Am dus-o la spital…”

Rică Răducanu i-a rupt coastele Corinei Chiriac! Cum a ajuns să facă acest lucru, a dezvăluit însuși fostul mare portar al României.

În cadrul unei emisiuni TV, Rică Răducanu a fost nevoit să răspundă unor întrebări incomode. Printre ele s-a numărat și cea în care a fost întrebat dacă a fost vreodată părăsit de vreo iubită. În timp ce răspundea, Rică Răducanu și-a adus aminte și de episodul în care i-a rupt coastele Corinei Chiriac. (CITEȘTE ȘI: RICĂ RĂDUCANU, PRĂDAT DE HOȚI: ”DACĂ ÎL PRINDEAM, ÎL OMORAM!”)

”Eram în Giulești acolo, vai de capul meu. N-aveam nicio șansă, vezi Doamne. M-am dus la Casa de cultură și eram cam negru la culoare, habar n-am, și mă învăța mama să dansez cu ele. Acolo, veneai cu părinții. Și când m-am dus acolo, m-am enervat rău atunci, m-am dus la una și am zis < > și mi-a zis < >. M-am enervat, am zis nu ajung și eu ceva în viața mea? M-am simțit foarte nasol.

Jucam meciuri de fotbal pe stadion, artiștii cu o echipă de fotbal. Și arbitrii de centru erau Stela Popescu și frumoasa asta a lui Bibanu, și Corina Chiriac. Ea a crezut că o iau în brațe și am strâns-o și i-am rupt coastele, am dus-o la spital, ce am pățit și cât m-a înjurat”, a povestit Rică Răducanu.

Rică Răducanu rămâne unul dintre cei mai excentrici portari din istoria fotbalului. A dat şapte goluri pentru Rapid, performanţă cu care nu se pot lăuda mulţi goalkeeperi la nivel mondial. În întreaga sa carieră, Rică Răducanu a înscris doar pentru Rapid. Cu toate că a jucat şi pentru naţionala României de 61 de ori, dar şi pentru alte echipe de club. Totuşi, cele şapte goluri formează o cifră impresionantă în topul mondial.