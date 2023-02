Rita Mureșan, mărturisiri cutremurătoare! Creatoarea de modă a fost în comă 2 săptămâni: ”Nu mai știam să vorbesc, să mănânc…”

Viața Ritei Mureșan nu a fost ocolită de probleme. Chiar dacă a cunoscut un real succes pe plan profesional, viața dincolo de lumina reflectoarelor a arătat cu totul și cu totul diferit. Creatoarea de modă a vorbit despre cele mai mari șocuri din viața ei, dar și despre cum percepe moartea.

Rita Mureșan a ieșit în ultima vreme din lumina reflectoarelor, aparițiile ei fiind din ce în ce mai rare. S-a concentrat foarte mult pe partea de spiritualitate, fiind cunoscut faptul că celebrul designer vestimentar crede foarte mult în energii și spiritualitate și nu de puține ori a declarat cum au ajutat-o ședințele de spiritualitate să vadă viața cu alți ochi și să depășească momentele critice.

A cucerit pe toată lumea când a fost desemnată Miss România în perioada 1993. De atunci, lucrurile s-au schimbat, devenind una dintre cele mai controversate și, totodată, apreciate figuri mondene din vremea respectivă. A continuat să se mențină și să ajungă una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România. Însă, problemele și necazurile nu au ocolit-o. Despre cele mai mari șocuri pe care le-a trăit de-a lungul vieții, Rita a vorbit în cadrul podcastului „După faptă și răsplată”, moderat de Cristina Șișcanu.

Rita Mureșan: „Am fost în comă două săptămâni”

Cele mai mare șocuri pe care le-a trăit au fost în momentul în fiica ei a făcut un accident, dar și când și-a pierdut mama.

„Păi accidentele copiilor și moartea mamei. Astea 3 șocuri au fost. (…) Da, am avut meningită. Nu se scăpa de meningită și eu sunt unul la milion cum spun doctorii.

Am fost în comă două săptămâni, m-am trezit, nu mai știam să vorbesc, să mănânc, să scriu, să citesc, am luat-o de la capăt. Dar, am rămas ca urmare, cu insuficiență în dezvoltare. Deci eu aveam 10 ani, iar până la vârsta de 18 ani eu nu am mai crescut nici în kilograme, nici în centimetri. Aveam 1,62 și 39 de kg și așa am rămas până la 18 ani. După 18 ani, în clasa a 12-a spre sfârșit, am început să cresc”, a declarat Rita Mureșan, în cadrul podcastului „După faptă și răsplată”, de pe Metropola TV.

Rita Mureșan a făcut de toate în viață

Recent, Rita Mureșan a împlinit 50 de ani. O vârstă care i-a adus anxietate, după cum spune ea. Pragul pe care l-a atins este unul care îi aduce multă recunoștință, căci până la vârsta pe care o are, creatoarea de modă a adunat multe experiențe și a făcut de toate în viață, după cum susține ea. A atins tot ceea ce și-a propus, iar gândul cu privire la moarte nu o sperie, ci din contră, se consideră împlinită și împăcată cu ea.

„Tot ce-mi doresc e să mă prindă pe perna mea, pe patul meu, liniștită așa. Cu capul pe pernă, fără să sufăr, fără să am boli. Când o fi, o fi. Acum eu nu mai sper încă 50 de ani că m-am plictisit deja. Am făcut prea multe până la vârsta asta. Și nu cred că aș mai avea ce să fac, decât dacă plec în spațiu, și aia, ca să zici…Că așa, nu știut ce aș mai putea să fac”, a mai mărturisit aceasta în cadrul podcastului.