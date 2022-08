Robert, fost concurent de la „Mireasa”, a fost implicat într-un accident. Bărbatul a ajuns la spital

Robert Buzescu, fost concurent al emisiunii „Mireasa” de la Antena 1, sezonul 5, a fost implicat într-un accident rutier. La scurt timp după ce a plecat din București, autoturismul în care se afla s-a făcut praf. Bărbatul a ajuns la Spitalul Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale.

Robert Buzescu, fost concurent al emisiunii „Mireasa” de la Antena 1, sezonul 5, a fost implicat într-un accident rutier, la scurt timp după ce a plecat din București. Fostul iubit al Larisei a ajuns la Spitalul Floreasca, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Din fericire, tânărul este teafăr. Pe rețelele de socializare, fostul concurent al show-ului matrimonial a postat o imagine cu autoturismul care s-a făcut praf, în urma impactului.

În weekend, tânărul a mers în club, alîturi de alți doi foști concurenți de la „Mireasa”, Alina și Cosmin. Robert este recunoscător divinității, pentru că a supraviețuit în urma impactului. La câteva zile de la incidentul cumplit, tânărul a postat pe rețelele de socializare, la secțiunea Instastory, că este teafăr. A trăit o sperietură soră cu moartea.

Cine este Robert, fostul concurent de la „Mireasa”

Robert are 24 de ani, este din Brașov și are propria sa afacere. Visul lui este să ajungă milionar până la vârsta de 30 de ani.

”Mă numesc Robert, am 24 de ani și sunt din Brașov. De mic am fost pasionat de sporturile extreme de aceea m-am apucat de schi sărituri, care cred eu că este un sport extrem.Am practicat schi sărituri de la vârsta de șase ani până la vârsta de 17 ani. Visul meu este ca până la vârsta de 30 de ani e să ajung milionar. O să îmi realizez visul ăsta, e realizabil. Copilăria mea a fost bazată numai pe sport. Aveam o vârstă foarte fragedă când ai mei s-au despărțit, iar de acolo tatăl meu a plecat pe un drum, eu am rămas cu mama și de atunci nu mai am o relație strânsă cu tata. Vorbim, mă văd cu el, dar nu mai e la fel”, a spus concurentul de la Mireasa.

Sursă foto: Instagram, captură video Youtube