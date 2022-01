Roman II și-a anunțat obiectivul la FC Botoșani pentru acest sezon: „Aș vrea să marchez 10 goluri!”

Revenit la FC Botoșani după o perioadă nefastă a carierei la Universitatea Craiova, atacantul Mihai Roman II s-a arătat convins de faptul că va marca cel puțin 10 goluri în jocurile rămase de disputant din acest „regular” dar și a sezonului de play-off/play-out.

„Obiectivele mele sunt să fiu sănătos, să marchez cât mai mult și prin golurile mele să-mi ajut echipa. Primul obiectiv ar fi să intrăm în play-off și după aceea să terminăm pe podium. Mie îmi place să joc sub presiune și nu am o problemă. Sper să mă ridic la nivelul așteptărilor, cu goluri, pase de gol. Eu mereu îmi fixez obiective foarte sus. Mai sunt nouă meciuri plus cele zece din play-off și aș vrea să marchez zece goluri și să-mi ajut echipa, chiar și cu pase de gol. Cunosc foarte bine grupul de aici, avem un antrenor foarte bun și e normal să mă gândesc la play-off. Ocupăm poziția patru și avem șanse foarte mari”, a declarat Mihai Roman II.

După cum bine știți, în ultimele două sezoane, atacantul a stat mai mult prin spitale și prin sălile de recuperare medicală. După o operație realizată în Austria, atacantul în vârstă de 29 de ani a primit acceptul medicilor de a reveni pe gazon și a ales să semneze cu FC Botoșani pentru doi ani și jumătate.

Roman II ar putea debuta în tricoul FC Botoșani luni în duelul cu Sepsi OSK, meci programat în runda a 22-a de la ora 17:30 pe „Municipal”.