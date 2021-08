Cu ce artist celebru s-a afișat Marinova + declarațiile exclusive ale norocosului

În urmă cu trei ani, Jason Derulo a fost fascinat total de o ploieșteancă super-sexy care își spune Marinova pe rețelele de socializare. Bruneta a reușit să-i atragă atenția celebrului rapper care a și invitat-o la el la masă, în cadrul unui concert susținut în NUBA Mamaia, dar și la after party. Chiar dacă nu a putut veni la super-petrecerea de după concertul superstarului, Marinova i-a rămas în minte, însă nu doar lui, căci se pare că acum, bruneta superbă s-a afișat la brațul unui alt artist celebru de la noi, dar și extrem de cunoscut în America Latină.

CANCAN.RO v-o readuce în prim-plan pe ”bunăciunea” Marinova, ploieșteanca sexy care l-a cucerit pe Jason Derulo, în urmă cu trei ani. Focoasa brunetă a făcut ravagii la NUBA Mamaia, acolo unde a mers, atenție, alături de un alt super-artist foarte cunoscut!

Marinova a fost însoțită de Radhu, cunoscutul cântăreț de cumbia, care este extrem de apreciat în America Latină și care a colaborat cu nume mari ale muzicii internaționale.

Românca sexy care l-a cucerit pe Jason Derulo, la brațul altui artist celebru!

Pentru că am vrut să știm ce legătură este între cei doi, am mers direct la sursă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Radhu, iar artistul ne-a mărturisit că el și Marinova sunt buni prieteni din copilărie și că, în clubul de fițe, toată lumea a venit la masa lor pentru a face fotografii cu superba brunetă care i-a sucit mințile până și lui Jason Derulo.

„Am ieșit la NUBA și nu exagerez, nu puteam să stau la masă! Venea lumea, chiar dacă nu o cunoștea nimeni, să facă poze cu ea, pentru că e frumoasă. Lume normală! M-a invitat la club, ea a făcut ravagii pe acolo. A fost în centrul atenției și m-am simțit mândru să stau cu ea la masă, pentru că toți bărbații erau invidioși pe mine.

Nu, nu este iubita mea, este buna mea prietenă pe care am luat-o și model în videoclipul pe care l-am lansat recent. Ne cunoaștem de 20 de ani și suntem prieteni foarte buni, mă sprijină mult în cariera mea artistică, însă nu îi place să se expună, nu îi place publicitatea. Ne înțelegem, are simț artistic. În liceu, de la ea am învățat engleză și inclusiv acum învăț lucruri de la ea: să mănânc sănătos, să duc o viață mai sănătoasă.

A ținut recent o cură cu pește și arată foarte bine. Îi sunt recunoscător pentru lucrurile pe care le-am învățat de la ea și pentru faptul că m-a plimbat peste tot pe litoral. Eu am venit recent din Argentina și nu mai eram la curent cu locurile astea frumoase pe care le avem”, a declarat Radhu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

L-a făcut „K.O.” pe superstarul american la capitolul sentimente

În anul 2018, concertul lui Jason Derulo de la NUBA Mamaia a fost un bun prilej pentru artist pentru a vedea cât de frumoase sunt femeile noastre din România. După ce a admirat ”piesele” din clubul de fițe, cântărețul american a pus ochii pe Marinova, bruneta sexy din Ploiești care i-a cam sucit mințile la vremea respectivă, astfel că, după concert, a chemat-o și la un after party.

Conform surselor CANCAN.RO, frumoasa româncă nu a putut lua parte la after party din motive personale. Spre dezamăgirea profundă a starului american. Însă Jason Derulo a ales să păstreze legătura cu Marinova, cu care a dezvoltat o relație de amiciție sinceră.