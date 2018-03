România a surclasat Serbia la Turneul de Elită under 19!

Selecționata Under 19 a României a surclasat reprezentativa similară a Serbiei în cadrul Truneului de Elită care se desfășoară în aceste zile în țara noastră.

Jucătorii selecționerului Adrian Boingiu au câștigat cu 4-0 (2-0) primul meci susținut în cadrul grupei a IV-a cu puternica reprezentantivă a Serbiei grație golurilor marcate de Alexandru Măţan (min. 20, 61), Olimpiu Moruţan (min.23) şi Tudor Băluţă (min.55).

„Nu aș putea spune că formez o generație, ea este deja formată. Eu am meritul că reușesc să-i strâng și să-i țin aproape, exact cum am reușit și cu ceilalți. Meritul este al părinților, al celor care i-au pregătit până aici. Dar, sigur și noi, pentru că reușim să-i închegăm și să facem o echipă care să fie viitorul fotbalului românesc. Trebuie să fim responsabili, în mod cert ne dorim din fiecare joc să scoatem maximum. E și greu să îți dorești o victorie la un asemenea scor cu o echipă din fosta Iugoslavie. Serbia este o echipă cu calitate, iar rezultatul chiar dacă a fost uriaș, diferența nu a fost atât de mare. Probabil ne-am dorit să câștigăm ce am pierdut la un moment dat, de acolo a rezultat ce este pe tabelă”, a declarat Adrian Boingiu, selecționerul under 19 după meci.

În celălalt meci al grupei a IV-a, reprezentativele Suedieiși Ucrainei, au terminat nedecis 0-0. La Turneul final al Europeanului din Finlanda se califică prima clasată.

Următorul meci al „tricolorilor mici” va avea loc sâmbătă de la ora 19:00 contra reprezentativei similare a Suediei.

Clasamntul Grupei a IV-a

1 ROMÂNIA 3p (4-0)

2-3. Ucraina 1 p (0-0)

2-3 Suedia 1p (0-0)

4 Serbia 0p (0-4).

Programul naţionalei U19

România- Serbia 4-0

sâmbătă, 24 martie

ora 19:00 România – Suedia

marţi, 27 martie

ora 19:00 România – Ucraina