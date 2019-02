Românii au talent, sezonul 9. Când începe

Emisiunea ”Românii au talent”, sezonul 9 va debuta pe 8 februarie, de la ora 20.30, şi va fi difuzat, ca de obicei, în fiecare vineri.

Emisiunea care aduna oameni cu tot felul de aptitudini este transmis de Pro TV și abia așteaptă să-și găsească pentru a 9-a oară un câștigător. Noul sezon înseamnă şi revenirea dansatorului Mihai Petre la masa juriului, înlocuind-o astfel pe Mihaela Rădulescu, devenită acum prezentatoarea reality show-ului „Ferma“. Spectacolul va fi adus în casele dumneavoastră bineînţeles de Smiley şi Pavel Bartoș. (CITEȘTE ȘI: FLORIN CĂLINESCU ȘI ANDI MOISESCU, DIALOG INTERZIS MINORILOR ÎN CULISE LA „ROMÂNII AU TALENT”)

De menționat faptul că, până acum, emisiunea nu a început niciodată atât de devreme. Sezoanele trecute au început după mijlocul lunii februarie.

„Mai e foarte puțin până vom spune Românii au talent în sezonul #9suprem! Suntem nerăbdători să vedeți tot ce am trăit noi la preselecții, dar mai ales să simțiți bucuria unor concurenți fenomenali. În acest sezon, am fost surprinși de foarte multe ori de ambiția celor care au venit în fața juraților și în fața publicului și de talentul acestora. Am cunoscut oameni extraordinari, care și-au depășit limitele și care ne-au prezentat momente inedite, pe care nu le-am mai văzut până acum. Va fi un sezon al surprizelor de toate felurile, atât pe scenă, cât și la masa juriului”, au declarat Smiley și Pavel Bartoș.

„Cred că ne aşteaptă cel mai spectaculos sezon din istoria emisiunii în ceea ce priveşte talentele. Concentraţia de momente excepţionale a depăşit aşteptările mele. Sunt două acte artistice care în continuare îmi par ireale, deşi le-am revăzut de câteva ori cu multă atenţie. Unul dintre ele a primit de la mine butonul auriu. Este indiscutabil cel mai neaşteptat golden-buzzer dintre toate cele pe care le-am dat în emisiune până acum“, a declarat Andi Moisescu.

„Eu trăiesc la maximum fiecare zi de filmare la «Românii au talent», râd în hohote, plâng, îmi ţin respiraţia… Noul sezon duce totul la extrem, cred că toţi vor simţi tensiunea imensă. Imposibilul chiar devine posibil în sezonul 9“, a spus Andra.

„Veţi avea parte de foarte multe surprize în acest sezon la «Românii au talent», surprize care vor veni atât de la concurenţi, cât şi din interacţiunile dintre noi, juraţii. Din 8 februarie, fiecare vineri seară va fi încărcată cu bucurie şi cu emoţie, iar acestea vor veni din momentele incredibile prezentate pe scenă, pentru că #9suprem este, din punctul meu de vedere, cel mai bun sezon de până acum al show-ului“, a declarat Mihai Petre.

„Sezonul ăsta are de toate, momente incredibile, nemaipomenite… e clar că e sezonul suprem“, a spus şi Florin Călinescu. (VEZI ȘI: SURPRIZĂ LA PRO TV! SMILEY A FĂCUT ANUNȚUL DESPRE „ROMÂNII AU TALENT”)