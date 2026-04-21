Românii care nu vor mai plăti impozit pe casă! Proiectul care schimbă regulile

De: Anca Chihaie 21/04/2026 | 15:09
Un nou proiect legislativ aflat în dezbatere propune o schimbare semnificativă în modul de impozitare a locuințelor din România. Inițiativa vizează scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care nu beneficiază de acces la rețele publice esențiale, precum alimentarea cu apă, canalizarea sau distribuția gazelor naturale. Măsura apare într-un context tensionat, marcat de creșteri consistente ale taxelor locale aplicate începând cu anul 2026.

Propunerea legislativă urmărește să corecteze o situație considerată inechitabilă de către inițiatori, și anume faptul că numeroși proprietari plătesc aceleași impozite ca cei care beneficiază de infrastructură completă, deși condițiile de trai sunt semnificativ diferite. În multe zone din țară, în special în mediul rural sau în comunități marginalizate, lipsa utilităților publice rămâne o problemă majoră, iar locuințele nu sunt conectate la servicii de bază.

Proiectul care schimbă regulile la impozit

Această inițiativă vine după ce autoritățile au majorat impozitele locale, unele creșteri ajungând chiar și la 150–200% comparativ cu anii anteriori. Majorările au fost justificate prin nevoia de finanțare a investițiilor în infrastructură și servicii publice, însă efectele au generat nemulțumiri în rândul populației, în special acolo unde aceste investiții nu sunt vizibile sau nu există deloc.

„În condițiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietății tale, zona în care locuiești este mai accesibilă, este mai curată, crește și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele locale pentru ca aceste proiecte de investiții să poată fi continuate”, a transmis Bolojan.

În acest context, proiectul de lege propune modificarea cadrului fiscal astfel încât imobilele care nu sunt racordate la rețele publice funcționale să fie exceptate de la plata impozitului pe clădiri. Ideea centrală este că obligația de plată ar trebui corelată cu beneficiile oferite de stat și de autoritățile locale. În lipsa acestor beneficii, contribuția fiscală ar deveni disproporționată.

Datele recente arată că veniturile din impozitele pe proprietăți sunt estimate să crească semnificativ în 2026, depășind nivelul din anul precedent. Această evoluție este rezultatul atât al majorării bazei impozabile, cât și al eliminării unor facilități fiscale existente anterior. În același timp, presiunea asupra contribuabililor a crescut, mai ales în zonele unde condițiile de infrastructură nu s-au îmbunătățit.

ANAF a dat vestea proastă pentru firmele din România. Ar putea să nu mai fie posibilă eșalonarea datoriilor

Bolojan a anunțat că va crește vârsta de pensionare. Cine sunt cei vizați

O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în Monaco
Știri
O avere pentru un apartament. Rinat Akhmetov a plătit 471 de milioane de euro pentru o proprietate în…
Anunțul făcut de Andreea Bălan la scurt timp după cununia civilă. Vedeta a vorbit despre ziua nunții
Știri
Anunțul făcut de Andreea Bălan la scurt timp după cununia civilă. Vedeta a vorbit despre ziua nunții
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Mediafax
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Gandul.ro
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Click.ro
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare...
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
Digi 24
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la...
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Gandul.ro
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat...
