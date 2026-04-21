Românii care nu vor mai plăti impozit pe casă! Proiectul care schimbă regulile

Un nou proiect legislativ aflat în dezbatere propune o schimbare semnificativă în modul de impozitare a locuințelor din România. Inițiativa vizează scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care nu beneficiază de acces la rețele publice esențiale, precum alimentarea cu apă, canalizarea sau distribuția gazelor naturale. Măsura apare într-un context tensionat, marcat de creșteri consistente ale taxelor locale aplicate începând cu anul 2026.

Propunerea legislativă urmărește să corecteze o situație considerată inechitabilă de către inițiatori, și anume faptul că numeroși proprietari plătesc aceleași impozite ca cei care beneficiază de infrastructură completă, deși condițiile de trai sunt semnificativ diferite. În multe zone din țară, în special în mediul rural sau în comunități marginalizate, lipsa utilităților publice rămâne o problemă majoră, iar locuințele nu sunt conectate la servicii de bază.

Proiectul care schimbă regulile la impozit

Această inițiativă vine după ce autoritățile au majorat impozitele locale, unele creșteri ajungând chiar și la 150–200% comparativ cu anii anteriori. Majorările au fost justificate prin nevoia de finanțare a investițiilor în infrastructură și servicii publice, însă efectele au generat nemulțumiri în rândul populației, în special acolo unde aceste investiții nu sunt vizibile sau nu există deloc.

„În condițiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietății tale, zona în care locuiești este mai accesibilă, este mai curată, crește și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele locale pentru ca aceste proiecte de investiții să poată fi continuate”, a transmis Bolojan.

În acest context, proiectul de lege propune modificarea cadrului fiscal astfel încât imobilele care nu sunt racordate la rețele publice funcționale să fie exceptate de la plata impozitului pe clădiri. Ideea centrală este că obligația de plată ar trebui corelată cu beneficiile oferite de stat și de autoritățile locale. În lipsa acestor beneficii, contribuția fiscală ar deveni disproporționată.

Datele recente arată că veniturile din impozitele pe proprietăți sunt estimate să crească semnificativ în 2026, depășind nivelul din anul precedent. Această evoluție este rezultatul atât al majorării bazei impozabile, cât și al eliminării unor facilități fiscale existente anterior. În același timp, presiunea asupra contribuabililor a crescut, mai ales în zonele unde condițiile de infrastructură nu s-au îmbunătățit.

